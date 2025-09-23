Valentigney : le maire porte plainte après un rodéo urbain, un étudiant de 19 ans condamné

Les faits remontent au 5 mai 2025. Ce jour-là, des rodéos en motocross agitent la ville. Le maire, engagé publiquement dans la lutte contre le phénomène de rodéos urbains, prend des photos pour documenter la situation. L’un des pilotes, sans casque, multiplie les accélérations. Voyant l’élu filmer alors qu’il est à l’arrêt, il s’élance dans sa direction et ne l’évite qu’au dernier moment. « J’ai réussi à prendre des clichés quand il était à l’arrêt. Puis il est reparti, droit sur moi, et je ne m’attendais pas à ce qu’il fonce ainsi », a témoigné Philippe Gautier à la barre. Identifié grâce aux photographies, l’étudiant a admis les rodéos. « Oui, c’est moi », a-t-il lâché, sourire nerveux. Mais il conteste toute volonté d’intimider le maire : « Ce n’était pas mon intention. Quand j’ai vu la caméra, j’ai paniqué. Je comprends qu’il ait pu le prendre comme ça. Mais je ne savais pas qui c’était. »

Trois heures plus tard, une motocross pénètre dans la cour du domicile du maire, alors que deux autres engins circulent devant la maison. Il n’a pas été possible d’identifier les individus. Pour le procureur de Montbéliard, Paul-Édouard Lallois, il s’agit d’une « mise en scène d’intimidation ». Le prévenu, lui, parle de « coïncidence ». Il dit ne pas avoir été sur les lieux ni commanditaire de cette opération et affirme avoir vendu sa moto quelques semaines plus tard pour se concentrer sur ses révisions du baccalauréat.

Après une plainte du maire, le jeune était poursuivi pour les rodéos, ainsi que pour violences sur une personne dépositaire d’un mandat électif.