Valdoie : la construction de l’Ehpad Les Rubans tourne la page de la Rosemontoise

Une page se tourne à Valdoie, pour l’Ehpad de la Rosemontoise. Depuis quelques mois, rue Jean-Jaurès, une immense résidence se construit pour offrir un nouveau cadre de vie aux résidents de l’Ehpad (lire notre article) mais aussi au personnel. Un nouveau lieu dit un nouveau nom. Ce sera la résidence des Rubans, en référence à l’usine de passementerie, fondée en 1911 sur le terrain, qui produisait des rubans, galons et velours unis.

Si la résidence est loin d’être terminée, les travaux avancent vite. Les fondations sont bien posées, les étages construits. Il est déjà facile de s’imaginer la suite. Équipés de casques jaunes ce jeudi 22 juin, un groupe attend le début de la visite de chantier. Plusieurs élus sont là, Marie-France Céfis, maire de Valdoie, Florian Bouquet, président du conseil départemental du Territoire de Belfort. Le directeur général du pôle gérontologique Claude-Pompidou, Robert Creel. Mais aussi Claude Chirac, fille de Jacques et Bernadette Chirac, et présidente de la fondation Claude-Pompidou, une fondation qui aide et accompagne les personnes malades, porteuses de handicap ou les personnes âgées. Elle a déjà créé 18 structures en tant que telles, et en accompagnent d’autres financièrement.

« Je n’aurai jamais imaginé qu’on ait besoin de vous solliciter pour ce projet, […] mais cela a été une période de crise énorme », déclare Florian Bouquet. Le président du conseil départemental fait référence à l’année 2020. Année où la résidence de la Rosemontoise a enregistré 17 décès et la moitié de son personnel en arrêt maladie à cause de la gestion de la structure au moment du Covid (retrouvez tous nos articles sur ce dossier). « J’ai pris la décision de quitter les murs, nous n’avions pas d’autres solutions », explique le président du Département. Sur demande, la fondation Claude-Pompidou a abondé le projet de 4 millions d’euros, ce qui a permis d’enclencher très vite les démarches et travaux.