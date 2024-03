Valdoie : jugés à Paris pour avoir fabriqué de fausses cartes d’identité à la chaîne

Six autres prévenus aux profils hétéroclites comparaissent avec eux depuis lundi et jusqu’au 20 mars devant le tribunal correctionnel pour leur implication présumée dans ce vaste réseau de faux, entre belles montres et permis pour engins de manutention, qu’était cette chaîne cryptée.

Mardi à la barre, Anthony P., 28 ans, et Aurélien, 23 ans, deux comparses rencontrés lors d’un laser game et jugés notamment pour falsification de cartes d’identité entre 2022 et 2023. Après leur arrestation en avril 2023, les enquêteurs trouvent imprimantes, aérographes et presse hydraulique dans leur atelier, un appartement loué sous une fausse identité dans un pavillon d’habitation.

Les deux faussaires évoquent la production de 3 000 cartes d’identité et l’équivalent de plus de 400 000 euros encaissés. Parmi les quelque 300 photos trouvées, 40% des personnes figurent au TAJ (fichier des traitements d’antécédents judiciaires) et 27 sont activement recherchées par la police.

C’est Anthony P., fils d’une coiffeuse et d’un père ouvrier, qui est le cerveau de cette petite affaire. DUT et licence d’informatique en poche, alors qu’il travaille dans une grande entreprise spécialisée en cybersécurité, il fourmille en parallèle d’idées sur les services à vendre sur le darknet. Celui qui se nomme en ligne “Volrys” a déjà alors fait son “premier faux”, incité assure-t-il par une personne âgée.

Elle “m’a demandé comment faire une date sur une fausse facture”, il y a eu un “glissement”, “j’en ai fait de plus en plus”. Il fait des études de marché sur les chèques falsifiés, les diplômes contrefaits, une véritable “foire aux faux”, résume le président. Mais parce que “le darknet en France est en train de mourir” et qu'”il y a “tellement de problèmes entre des administrateurs qui arnaquent des vendeurs”, il bascule sur Telegram.

Quand la production de faux papiers “commence à décoller, il a fallu automatiser”, explique Anthony P., impassible. Il recrute alors Aurélien C., un ancien boulanger qui a connu la rue, travaillé à l’usine avant de plonger dans les faux pour rembourser ses dettes avant, espérait-il, de rentrer dans le rang, ceux de la marine en particulier.