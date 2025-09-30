Une « nuit » pour découvrir la justice

Envie de visiter le tribunal de Belfort et de mieux comprendre le fonctionnement de la justice ? La Nuit du droit organisée ce jeudi 2 octobre sera l’occasion de le faire. Cette opération est organisée chaque année à l’initiative du conseil constitutionnel. Elle est déclinée pour la première fois cette année à Belfort par le Centre départemental d’accès au droit (CDAD) et le tribunal judiciaire de Belfort. Une première partie, de 17 h 30 à 18 h 30, sera réservée aux jeunes de l’école de la deuxième chance, de l’Epide, du CFA municipal ou encore du conseil municipal des enfants: il s’agira d’une rencontre entre des professionnels du droit, sous la forme de speed meeting.

La seconde partie sera ouverte au public, sur inscription : à 19 h, visite et présentation du tribunal, et à 20 h, ciné débat autour des affaires familiales.

Pour Sandrine Batalla, présidente du tribunal de Belfort, cette démarche s’inscrit dans une volonté d’incarner et d’humaniser la justice, afin de mieux faire comprendre son fonctionnement et les décisions prises, en fonction du droit. Ainsi, à son initiative, le tribunal a mis en place des accès accompagnés aux audiences, d’abord en direction des personnels du conseil départemental, puis des mairies, puis d’associations. Chaque audience est publique, mais dans le cadre de ce dispositif, des rencontres sont organisées avec des professionnelles de la justice pour expliquer ce qui s’est déroulé pendant l’audience, éviter les incompréhensions. « Il est important d’investir un temps d’échanges pour aller jusqu’au bout de ce que les gens ont vu et éviter les contresens », explique Sandrine Batalla. Dans la même logique, un accueil des scolaires est organisé au tribunal, dans le cadre de l’éducation aux droits (en fonction des programmes des élèves). Là aussi, un temps d’échanges est prévu après l’audience pour expliquer ce qui n’a pas été compris, ce qui a pu choquer ou surprendre. L’accueil des scolaires et confié au CDAD, centre départemental d’accès aux droits, et à sa directrice, Frédérique Merks, qui a pris ses fonctions en janvier dernier.