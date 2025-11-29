Une maison d’édition « spécial polars » se lance à Belfort

Morgane Blant-Boniou est directrice du site Le Corbusier, à Ronchamp. Elle est aussi, à ses heures perdues, autrice de polar. Elle a déjà publié un roman intitulé Le Corbeau muselé, sous le pseudo de Louise Lerouge. Cette première expérience éditoriale lui a donné envie de créer sa propre maison d’édition. Elle a parlé de cette idée à des amis, qui se sont tous montrés enthousiastes, et qui réunissent les compétences nécessaires pour une maison d’édition : depuis le comité de lecture jusqu’au placement en librairie et à la participation à des salons, en passant par la relecture et le graphisme. C’est ainsi que vient de naître à Belfort « Entre Chien&Loup », maison d’édition dédiée au polar.

L’équipe se compose de treize personnes « pour la plupart de Bourgogne-Franche-Comté. Entre autres, Marie-Laure Sifferlen (rédactrice du blog littéraire Ma folie livresque, Jura) prend la tête du comité de lecture. L’agence de graphisme Artplatz (Haute-Saône) imaginera l’univers graphique des collections. Les livres sortiront des presses d’un imprimeur régional. Cerise sur le gâteau, le travail éditorial sera mené par l’autrice Sylvie Callet (éditions du Caïman, Prix Lyon Polar Dora Suarez 2023 pour Fatum et prix Hemingway 2025 pour sa nouvelle Épiphanie). »