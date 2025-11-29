Une maison d’édition « spécial polars » se lance à Belfort

Morgane Blant-Boniou est directrice du site Le Corbusier, à Ronchamp. Elle est aussi, à ses heures perdues, autrice de polar. Elle a déjà publié un roman intitulé Le Corbeau muselé, sous le pseudo de Louise Lerouge. Cette première expérience éditoriale lui a donné envie de créer sa propre maison d’édition. Elle a parlé de cette idée à des amis, qui se sont tous montrés enthousiastes, et qui réunissent les compétences nécessaires pour une maison d’édition : depuis le comité de lecture jusqu’au placement en librairie et à la participation à des salons, en passant par la relecture et le graphisme. C’est ainsi que vient de naître à Belfort « Entre Chien&Loup », maison d’édition dédiée au polar.
L’équipe se compose de treize personnes « pour la plupart de Bourgogne-Franche-Comté. Entre autres, Marie-Laure Sifferlen (rédactrice du blog littéraire Ma folie livresque, Jura) prend la tête du comité de lecture. L’agence de graphisme Artplatz (Haute-Saône) imaginera l’univers graphique des collections. Les livres sortiront des presses d’un imprimeur régional. Cerise sur le gâteau, le travail éditorial sera mené par l’autrice Sylvie Callet (éditions du Caïman, Prix Lyon Polar Dora Suarez 2023 pour Fatum et prix Hemingway 2025 pour sa nouvelle Épiphanie). »
Bientôt un appel à manuscrits
La nouvelle maison d’édition revendique « une ligne éditoriale singulière : publier des romans policiers noirs qui échappent aux cases, qui explorent l’ambigu, le trouble, l’indicible », comme l’explique le communiqué de presse de lancement. « Je veux mettre en avant des valeurs que j’aurais aimé trouver en tant qu’auteure, précise Morgane Blant-Boniou. Les éditeurs sont fébriles lorsqu’ils reçoivent une proposition, qui ne rentre pas exactement dans les cases des genres et des sous-genres ». La nouvelle maison d’édition publiera prioritairement des romans. Un appel à manuscrits va être prochainement lancé. L’objectif n’est pas de publier des dizaines d’ouvrages par an. Entre Chien&Loup est une entreprise individuelle créée sur fonds personnels, qui souhaite publier trois ouvrages par an, d’auteurs différents. Le modèle économique repose sur la vente de 500 exemplaires de chaque auteur. Pour l’année de lancement, la première parution sera la réédition du Corbeau muselé, puis, le 15 mai 2026, du deuxième livre de Morgane Blant-Boniou, alias Louise Lerouge : 30 centimètres sous la terre. L’appel à manuscrits portera donc sur le troisième ouvrage à paraître en 2026, et peut-être… sur les suivants.
Les propositions de manuscrits seront examinées par un comité de lecture de six personnes (la présidente, trois chroniqueurs de polars et deux lectrices). Une fois la sélection faite interviendra la première correction éditoriale du manuscrit retenu par l’autrice Sylvie Callet, puis une seconde après échanges avec l’auteur ou l’autrice, la maquette de la couverture, la mise en page, l’impression, etc.
Morgane Blant-Moniou revendique un travail artisanal, au meilleur sens du terme : avoir de l’attention pour les auteurs, bien les recevoir et les accompagner notamment dans les salons et les dédicaces.