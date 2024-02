Dans le Territoire de Belfort, quatre types de violences sont répertoriés. Les violences physiques non crapuleuses, crapuleuses (ayant pour but le vol), les violences sexuelles et les menaces et le chantage. Les violences physiques crapuleuses et les violences sexuelles recensées aux forces de l’ordre sont stables.

Par contre, on observe une hausse des menaces et du chantage. Et surtout : une très grande hausse des violences physiques non crapuleuses. « Des violences où le but est de se battre », détaille le préfet. Deux thèses sont avancées pour la montée des violences non crapuleuses : de plus en plus, « la tolérance à la violence descend », alors les dénonciations sont plus nombreuses. Mais aussi « la société est plus énervée », estime le préfet.