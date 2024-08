Une Belfortaine, empoisonnée trois fois, héroïne d’une série d’été du « Monde »

Le grand quotidien national consacre l’une de ses « séries d’été » à une Belfortaine aujourd’hui âgée de 94 ans, victime à trois reprises d’un empoisonneur. Cette série de cinq articles est signée de Pascale Robert-Diard, chroniqueuse judiciaire au Monde. Les photos sont du Montbéliardais Rémi Lainé, documentariste, qui a fait ses premiers pas de journaliste au quotidien du nord Franche-Comté Le Pays.

L’histoire commence en mars 2019, à la cour d’assise de Nice, où Olivier Cappelaere, comparait sous le chef d’inculpation d’une triple tentative d’empoisonnement. Sa victime est Suzanne Bailly, une Belfortaine qui lui a vendu quelques années auparavant son petit appartement du Cannet, fruit de toute une vie d’économies.

Plus qu’un fait divers, Pascale Robert-Diard dresse d’une part le portrait d’une personne âgée que la vie n’aura jamais ménagée, et d’autre part celui que la justice a condamné pour tentatives d’empoisonnement. D’un côté, une vie marquée par les deuils, les maladies, les privations et la débrouillardise pour joindre les deux bouts, de l’autre, un personnage pour qui le paraître semble primer, et qui, endetté, n’hésite pas à tenter de tuer pour récupérer plus rapidement un bien acheté en viager.

Les cinq épisodes retracent à la fois la vie de Suzanne Bailly, la manière dont elle a réchappé aux trois tentatives d’empoisonnement, l’enquête, le procès. A lire ici.