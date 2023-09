Un service national de contrôle fiscal s’installe à Belfort

Le pôle est installé au cœur du Tech’Hom. Aucune signalisation n’indique qu’un service des Finances publiques est installé dans ce bâtiment situé non loin de l’avenue du Maréchal-Juin. Et c’est volontaire. « Nous ne sommes pas amenés à recevoir du public », précise Christophe Lepage, responsable du site. Et le service traite les déclarations fiscales de contribuables aussi bien installés à Paris, dans l’Ouest de la France qu’à Belfort. La localisation du bureau n’a pas d’importance.

Le service belfortain traite des petits montants et non pas de grandes fraudes fiscales. On incite à la régularisation, à la correction. On amène le contribuable à comprendre l’erreur. Cette démarche s’inscrit dans « le droit à l’erreur », défendu par Gabriel Attal, alors ministre délégué aux comptes publics. « Châteaudun a des résultats », se réjouit Jérôme Fournel, directeur général des Finances publiques. Des résultats supérieurs aux moyennes habituelles des agents. Le directeur général apprécie aussi que les procédures se fassent « dans des délais très courts ». Ce qui crédibilise l’administration fiscale. Une communauté s’est aussi créée entre les cinq pôles , favorisant l’échange de pratiques et l’efficacité.

Le service s’appuie sur des listes établies par une cellule spécialisée basée à Paris, recourant au data mining. Le pôle, dans lequel travaillent des data scientists et des spécialistes du contrôle fiscal, agrège une grande quantité de données, traitées par des algorithmes. « Ils éditent des listes avec des anomalies, qui sont transmises aux services », explique Valérie Usson, directrice départementale des Finances publiques du Territoire de Belfort. « Ensuite, l’intelligence humaine va déterminer s’il y a vraiment une anomalie », poursuit-elle. « C’est la rencontre entre l’intelligence artificielle et l’intelligence humaine, pour en tirer le meilleur », apprécie la cadre. L’objectif est que les agents traitent 30 dossiers par mois chacun, soit 900 dossiers par mois pour le pôle ; cela doit permettre de traiter environ 10 000 dossiers par an.

Dans le Territoire de Belfort, les Finances publiques emploient 203 personnes, dont 30 dans ce nouveau service national. Le nouveau service accueille des agents de la région qui ont opté pour une nouvelle mission, des agents dont c’est la première affectation et des personnes mutées depuis d’autres territoires.