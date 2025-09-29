Un septième cas de légionellose identifié à Port-sur-Saône

Un nouveau cas de légionellose a été détecté en Haute-Saône. « Un septième cas de légionellose a été identifié ce samedi 27 septembre, en Haute-Saône. La personne est actuellement hospitalisée », indique l’Agence régionale de santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté dans un communiqué diffusé dimanche.

Ce cas s’ajoute « aux 6 autres diagnostiqués entre le 13 août et le 22 septembre derniers chez des personnes résidant ou ayant fréquenté un même quartier de Port-sur-Saône ». L’ARS rappelle que « deux décès sont à déplorer ».

Une enquête épidémiologique et environnementale a été « immédiatement diligentée autour de ce cas », poursuit le communiqué. Les investigations sont menées « par l’Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté, Santé publique France, la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), les services de la ville de Port-sur-Saône, ainsi que le Centre national de référence sur les légionelles ».