Un septième cas de légionellose identifié à Port-sur-Saône

Soignants à l'hôpital
Une enquête épidémiologique et environnementale a été immédiatement diligentée autour de ce cas. | ©Pixabay Fernando Zhiminaicela
Un nouvel épisode de légionellose a été signalé dans un même quartier de Port-sur-Saône, portant à sept le nombre total de cas depuis la mi-août. Deux décès ont déjà été recensés.

Un nouveau cas de légionellose a été détecté en Haute-Saône. « Un septième cas de légionellose a été identifié ce samedi 27 septembre, en Haute-Saône. La personne est actuellement hospitalisée », indique l’Agence régionale de santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté dans un communiqué diffusé dimanche.

Ce cas s’ajoute « aux 6 autres diagnostiqués entre le 13 août et le 22 septembre derniers chez des personnes résidant ou ayant fréquenté un même quartier de Port-sur-Saône ». L’ARS rappelle que « deux décès sont à déplorer ».

Une enquête épidémiologique et environnementale a été « immédiatement diligentée autour de ce cas », poursuit le communiqué. Les investigations sont menées « par l’Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté, Santé publique France, la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), les services de la ville de Port-sur-Saône, ainsi que le Centre national de référence sur les légionelles ».

Pour l’heure, « aucune piste n’est privilégiée dans cette recherche d’une source d’exposition commune ».

Face aux inquiétudes, une réunion publique d’information a été organisée vendredi 26 septembre à Port-sur-Saône. « Environ 150 personnes ont participé et ont pu poser leurs différentes questions sur la situation », précise l’ARS.

