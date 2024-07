Un scanner plus performant pour diagnostiquer les cancers à l’hôpital Nord-Franche-Comté

Le 12 août, le site de Trévenans de l’hôpital Nord-Franche-Comté recevra un nouveau TEP scan. Cet équipement réalise « un examen scintigraphique qui détecte dans le corps des sites de fixation d’un traceur faiblement radioactif (le FDG) injecté par voie intraveineuse », indique l’hôpital dans un communiqué de presse. Ce nouvel équipement, de pointe, permet un examen « plus rapide » et « moins irradiant » pour le patient. L’amélioration de l’image permet de disposer d’une meilleure précision. « Ces innovations permettront un meilleur diagnostic et de diminuer la durée des séances », observe l’établissement hospitalier.



« Le quotidien des professionnels de santé évolue également vers des conditions plus confortables et sécuritaires, grâce au contrôle qualité qui est facilité, raccourci, et offrant une meilleure radioprotection », apprécie aussi l’hôpital. Grâce à ces amélioration, l’équipe pourra prendre en charge, en moyenne, une personne de plus chaque jour.