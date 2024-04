Un journaliste Belfortain embarque en Ukraine avec le convoi Partir Offrir et lance un podcast

Sur le chemin, Nicolas rencontre peu de personnes qui parlent anglais. Un soldat ukrainien, une fois. Puis un soldat géorgien, qui lui a notamment évoqué la situation de « de jeunes européens qui s’engagent et viennent aider sur le terrain alors qu’ils ne sont pas militaires de carrière ».

Il s’étonne, aussi, sur la route, du nombre de soldats qui souhaitent discuter. « Ils avaient besoin de s’exprimer sur qui ils étaient, sur leurs besoins. Ils avaient besoin que le reste du monde les entendent. » Il se remémore un moment fort, où l’un d’eux vient leur parler, à lui et Eloïse Pinto, une autre journaliste et bénévole présente sur le convoi. Il tend le micro. Gallina n’est pas là. Il enregistre sans comprendre. Plus tard, grâce à une traductrice, il apprend que le soldat, sniper, tireur d’élite, lui décrit l’horreur qu’il a pu vivre en rentrant dans certaines villes. Son rôle était d’entrer le premier pour voir l’ampleur des dégâts. Il raconte des séquences d’horreur, ou il découvre, par exemple, des enfants au fond d’un puits. « Je n’ai compris qu’après que c’était l’un des témoignages les plus puissants du podcast. » Il a 35 ans, s’appelle Roman. « C’est l’une des rencontres qui m’a le plus marqué. »

Au total, il réussit à mener une douzaine d’interview, en à peu près quatre jours. « Tout ce qui m’a fait réagir, j’avais envie de le raconter. Et de dire : il ne faut pas oublier cette guerre. Et ne pas oublier que des gens se battent pour ne pas mourir et pour le reste de l’Europe. Ils se battent pour le droit d’un pays à exister. Ce sont des gens avec des histoires, une vie qui a de la valeur et c’est cela que je voulais remettre au centre du podcast : l’humain. »

Il ne considère pas avoir vu la guerre. « J’en ai vu les stigmates. Les traces. On a pu la voir dans les yeux des gens, dans le tremblement de leur main et dans les checkpoints, désertés, qu’on a pu traverser. » Il remarque, aussi, que les sirènes ne font plus réagir les Ukrainiens. « Ils vivent malgré tout. Ils ne veulent plus se cacher. »