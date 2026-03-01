Un bébé atteint d’une tumeur vasculaire rare soigné in utero, une première

Le syndrome de Kasabach Merritt est « une tumeur très agressive. Elle a comme particularité d’aspirer les plaquettes, les plaquettes étant un élément important pour la coagulation. Le bébé se retrouve avec un taux de plaquettes très bas et soumis à des hémorragies qui peuvent être fatales », selon le professeur Guibaud.

Le petit Issa présentait « des signes de souffrance laissant supposer que sa coagulation devait commencer à être défectueuse ».

En accord avec les médecins et la famille, il est décidé d’administrer un traitement anténatal, le Sirolimus, un antiangiogénique (qui limite la prolifération des vaisseaux). Le médicament, administré par voie orale à la mère, passe la barrière placentaire et atteint le foetus, permettant de freiner la croissance de la tumeur.

« C’est la première fois que ce traitement a été utilisé en anténatal pour traiter une tumeur vasculaire de ce type-là », souligne le pr Guibaud.

Le 14 novembre 2025, Issa naît par césarienne à la maternité de Hautepierre à Strasbourg. La taille de la tumeur a diminué et il n’a pas besoin d’être intubé pour respirer. Son taux de plaquettes est toutefois assez bas, ce qui nécessite une transfusion plaquettaire.

« C’est un traitement exceptionnel qui a permis de sauver ce petit garçon, avec une malformation qui a été stabilisée », se félicite le Dr Alexandra Spiegel-Bouhadid, hématologue du service de pédiatrie du GHR Mulhouse Sud-Alsace, qui suit Issa depuis sa naissance.