Tué pour des cryptomonnaies : quatre hommes jugés à Vesoul

En août 2021, le corps de Simon Arthuis, originaire de Tours, avait été retrouvé dans un étang à Plancher-Bas, petite commune située dans l’est de la Haute-Saône. L’autopsie avait révélé 46 plaies sur le corps, infligées avec une lame de huit centimètres, dont certaines au niveau du cou et du torse. Aucun coup n’a été mortel, ce qui avait fait penser au procureur de Besançon de l’époque, Etienne Manteaux, à « une séance de torture ». L’étudiant est finalement mort noyé, après avoir été jeté dans l’étang, encore agonisant.

D’après les investigations de la section de recherches de la gendarmerie de Besançon, ce passionné d’informatique avait créé « un logiciel pour boursicoter dans le domaine des cryptomonnaies ». Il avait révélé à son compagnon, Mickaël Calabrese, domicilié à Montbéliard, avoir amassé environ 200.000 euros en cryptomonnaies, dont des bitcoins.

Ce dernier en avait informé son frère jumeau et sa femme, qui hébergeaient deux jeunes de leur famille à la personnalité fragile : Benjamin Ardouin et Dylan Hoguin. Ils avaient élaboré un plan : menacer la victime avec un couteau pour lui voler son téléphone, obtenir ses codes, accéder à ses comptes et subtiliser ses cryptomonnaies en les versant sur des comptes bancaires en ligne ouverts pour l’occasion.