PUB

Trafic de chevaux de trait : sept interpellations en France et Roumanie

Jean-François Courtot et deux de ses dix juments. | ©Le Trois- Loéva Claverie
Ces chevaux de trait comtois ont été volés dans le Doubs, le Territoire de Belfort et en Haute-Savoie. | ©Le Trois - L.C.
En bref

Un trafic de chevaux de trait entre la France et la Roumanie a été démantelé et sept suspects ont été interpellés dans les deux pays, a annoncé vendredi le procureur de la République de Besançon.

(AFP)

Quatre animaux sur neuf dérobés en mai et juin 2025 « ont pu être retrouvés en Roumanie en bonne santé », a précisé le procureur, Cédric Logelin, lors d’une conférence de presse.

Ces chevaux de trait comtois ont été volés dans le Doubs, le Territoire de Belfort et en Haute-Savoie. Les malfaiteurs avançaient leurs camions dans les champs et y chargeaient les bêtes dont la valeur est estimée à environ 5.500 euros chacune.

Ces vols avaient provoqué un fort émoi, tant dans la communauté des éleveurs que parmi les défenseurs des animaux.

« Certains avaient même déclaré que ces vols de chevaux, c’était comme si on leur avait volé leur gosse », a déclaré le procureur.

« On savait immédiatement que les chevaux comtois ne seraient pas revendus pour de la viande parce qu’on avait identifié qu’ils étaient utilisés pour leur robustesse très réputée dans les travaux de bardage en forêt », a-t-il précisé.

Trois personnes interpellées en Roumanie

Les investigations des services de gendarmerie et du parquet ont été réalisées en coopération avec la police et la gendarmerie roumaines, sous l’autorité du parquet général de Roumanie, en lien avec les autorités d’Allemagne, de République tchèque, de Slovaquie et de Hongrie.

« Le parquet de Besançon a reçu un appui du Bureau de l’entraide pénale internationale et de la magistrate française en poste à l’ambassade de France en Roumanie, conduisant à plusieurs interpellations en Roumanie, cette semaine », a indiqué le procureur.

Trois personnes suspectées d’être les auteurs des vols ont été interpellées en Roumanie et deux personnes soupçonnées d’être les receleurs des animaux ont été arrêtées sur le ressort du tribunal judiciaire de Besançon. Deux autres personnes soupçonnées d’avoir fourni un véhicule aux auteurs et effectué des repérages ont également été interpellées.

« On a la possibilité de convoquer des personnes qui résident en Roumanie pour des infractions commises en France et dans ce cas, elles sont jugées par le tribunal correctionnel de Besançon », a aussi expliqué le procureur.

Le vol commis en bande organisée fait encourir quinze ans de réclusion criminelle.

Nos derniers articles

La pose de nouveaux balcons et de bardage isolant modifie totalement l'apparence des trois tours.

Belfort : 30 millions d’euros pour rénover 258 logements

Territoire Habitat a lancé en septembre 2024 un chantier de rénovation de quatre immeubles à proximité d’Alstom, à Belfort. Les travaux portent aussi bien sur l’intérieur que sur l’extérieur. Ils doivent s’achever en juin 2026.
Des ouvriers d'Arabelle solutions ont lancé un piquet de grève le 14 octobre pour contester l'annulation d'une prime.

Belfort : le retrait d’une prime enflamme l’usine d’Arabelle Solutions

Des ouvriers de l’usine d’Arabelle Solutions, à Belfort, tiennent un piquet de grève au Techn’Hom, depuis mardi. Le retrait d’une prime, en 2025, a mis le feu aux poudres et déclenché ce mouvement spontané. La colère est forte.
Château de Montbéliard. | ©DR

Montbéliard : ce qu’il faut retenir du rapport de la chambre régionale des comptes

La chambre régionale des comptes vient de livrer son dernier rapport sur la Ville de Montbéliard. Elle relève une situation financière saine, souligne les efforts en matière de police municipale. Sans être alarmiste, elle souligne des progrès à faire dans la gestion des ressources humaines, face à des difficultés de recrutement, ainsi que dans le respect des quotas de produits de proximité ou bio dans les cantines.

