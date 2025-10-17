Trafic de chevaux de trait : sept interpellations en France et Roumanie

Quatre animaux sur neuf dérobés en mai et juin 2025 « ont pu être retrouvés en Roumanie en bonne santé », a précisé le procureur, Cédric Logelin, lors d’une conférence de presse.

Ces chevaux de trait comtois ont été volés dans le Doubs, le Territoire de Belfort et en Haute-Savoie. Les malfaiteurs avançaient leurs camions dans les champs et y chargeaient les bêtes dont la valeur est estimée à environ 5.500 euros chacune.

Ces vols avaient provoqué un fort émoi, tant dans la communauté des éleveurs que parmi les défenseurs des animaux.

« Certains avaient même déclaré que ces vols de chevaux, c’était comme si on leur avait volé leur gosse », a déclaré le procureur.

« On savait immédiatement que les chevaux comtois ne seraient pas revendus pour de la viande parce qu’on avait identifié qu’ils étaient utilisés pour leur robustesse très réputée dans les travaux de bardage en forêt », a-t-il précisé.