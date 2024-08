Tout savoir sur la montée historique du Ballon d’Alsace

De Malvaux…. Jusqu’au sommet du Ballon d’Alsace. La montée historique internationale du Ballon d’Alsace est un rendez-vous européen qui permet aux propriétaires de voitures anciennes de s’élancer sur un parcours d’un peu moins de 13 km. « On peut même dire que les spécialistes considèrent cette course comme la montée la plus importante des voitures historiques de France », commente Jean-Pierre Munsch, le président de l’association Historally, qui organise l’événement.

« Il y aura une très forte représentation cette année, avec des tas de voitures différentes, qu’on rencontre difficilement sur d’autres événements avec un panel tout à fait exceptionnel », poursuit-il. On retrouvera des voitures françaises, mais aussi un grand nombre d’équipages Suisses et Allemands, ainsi que quelques Belges.