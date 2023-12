Territoire de Belfort : le ministre de la Santé interpellé face à la pénurie de médicaments

Le député exprime son inquiétude quant au fait que la poursuite de cette situation aura des conséquences désastreuses pour les populations, notamment les adultes. « Non seulement ces pénuries et ruptures occasionnent des pertes de chances pour les malades, mais les inégalités s’en trouvent également aggravées. » Il complète : « Ce sont souvent les personnes les plus vulnérables et les moins favorisées qui prennent le plus de médicaments, mais en plus, celles qui en ont les moyens peuvent passer la frontière pour aller acheter, plus cher, leurs médicaments en Suisse ou en Allemagne. »

Bien que le problème du manque de médicaments en France soit généralement connu, Florian Chauche a prévenu dans sa dernière lettre que si des mesures sérieuses ne sont pas prises, la situation deviendra encore plus critique.