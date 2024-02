Territoire de Belfort : de fortes inquiétudes autour des groupes de niveaux dans les collèges

Boycott sur boycott. Les syndicats d’enseignants du Territoire de Belfort (FSU, UNSA, Sgen-CFDT et FO) n’admettent pas l’attribution des moyens pour la rentrée des collèges. Et le font savoir devant la direction académique des services de l’Education nationale (Dasen) ce jeudi 8 février, en boycottant les réunions de préparation de rentrée en début d’après-midi. C’est la deuxième réunion qui est boudée par les syndicats. Cela avait déjà été le cas le 2 février.

Ce qui inquiète cette année : ce sont les groupes de niveaux. Cette mesure est issue d’une ambition de Gabriel Attal, ancien ministre de l’Education, qui ambitionne un « choc des savoirs ». Il souhaite constituer des groupes de niveau centrés sur les mathématiques et le français. Le dispositif se présenterait ainsi : les élèves d’une même classe continueraient à suivre tous les autres cours ensemble, mais seraient séparés selon leur niveau pour les cours de français et de mathématiques (soit un tiers de leurs enseignements). Ils seraient répartis dans des groupes avec des élèves d’autres classes. Une décision qu’il justifiait, pour partie, par les résultats moyens de la France à l’évaluation Pisa (Programme internat de l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves). Dans chaque collège, les élèves de 6e et 5e seront répartis dans trois groupes, en fonction de leur niveau dès la rentrée de septembre 2024. Une organisation qui s’étendra aux classes de 4e et 3e à la rentrée 2025.

Pour ce faire, le ministre de l’Education promettait des postes d’enseignants. Or, s’il n’y a pas de suppression de moyens dans le Territoire de Belfort, cette année pour les collèges, il n’y a pas non plus de moyens supplémentaires pour tous les établissements. Des heures supplémentaires ont déjà été attribués à quatre collèges, à Beaucourt, Morvillars, au collège Chateaudun et Rimbaud à Belfort, exposent les syndicats. « Et pour les autres, rien ? », tonne le syndicat FSU. « La colère des personnels est grande », continue-t-il.