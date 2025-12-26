Sochaux : collecte de sang inédite le 2 janvier au Musée de l’Aventure Peugeot

Les 2 et 3 janvier 2026, l’EFS (Etablissement français du sang) et l’association pour le don de sang bénévole de Montbéliard s’associent et organisent une collecte de sang au Musée de l’Aventure Peugeot, carrefour de l’Europe à Sochaux (stationnement possible devant le musée ; bus arrêt « Musée Peugeot »). Elle se déroulera le vendredi 2 janvier de 10 h 30 à 14 h 30 et le samedi 3 janvier, de 9 h à 13 h. Ce sera une première au Musée de l’Aventure Peugeot

Rendez-vous possible même au dernier moment sur dondesang.efs.sante.fr rubrique « Où donner ». Afin de répondre aux besoins des patients en début d’année, 175 donneurs sont espérés à cette occasion.

L’EFS rappelle que le don de sang est un geste essentiel, surtout en cette période de fin d’année. Plusieurs phénomènes conduisent à une baisse de la fréquentation des collectes de sang au mois de décembre : la préparation des festivités, les virus hivernaux qui empêchent parfois temporairement de donner son sang, ou encore les conditions météorologiques difficiles. L’EFS constate chaque année une baisse des dons en fin d’année. Pourtant, les besoins des patients, eux, restent quotidiens. 600 dons sont nécessaires chaque jour dans la région Bourgogne Franche-Comté.

L’EFS invite les porteurs du groupe sanguin A, B, O, avec un rhésus positif ou négatif : l’ensemble des donneurs est invité à prendre rendez-vous. Tous les groupes sanguins sont en effet utiles pour aider les patients en attente de produits sanguins.

D’autres occasions de donner en début d’année