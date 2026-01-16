Ski : le Ballon d’Alsace et La Planche-des-Belles-Filles ouverts ce week-end

La station de ski du Ballon d’Alsace annonce 45 cm de neige ce vendredi 16 janvier, et l’ouverture de dix de ses quinze pistes de ski du domaine alpin:

Jardin des Neiges

Petite Gentiane

Grande Gentiane

Gibus

Bruyère

Grande Bruyère

Petit Langenberg

Tourtet

Écureuil

Stade de Slalom

Pour le domaine nordique sont ouvertes :

La Cordon

La Souris

La Lanterne

La Poudre ( avec réserves)

La-Planche-des-Belles-Filles annonce sur sa page Facebook l’ouverture de l’ensemble de ses pistes (alpin et nordique), ce week-end de 9 h à 17 h.

