Ski : le Ballon d’Alsace et La Planche-des-Belles-Filles ouverts ce week-end

La station de ski du Ballon d’Alsace annonce 45 cm de neige ce vendredi 16 janvier, et l’ouverture de dix de ses quinze pistes de ski du domaine alpin:
- Jardin des Neiges
- Petite Gentiane
- Grande Gentiane
- Gibus
- Bruyère
- Grande Bruyère
- Petit Langenberg
- Tourtet
- Écureuil
- Stade de Slalom
- Pour le domaine nordique sont ouvertes :
- La Cordon
- La Souris
- La Lanterne
- La Poudre ( avec réserves)
La-Planche-des-Belles-Filles annonce sur sa page Facebook l’ouverture de l’ensemble de ses pistes (alpin et nordique), ce week-end de 9 h à 17 h.
Pour accéder aux webcams: