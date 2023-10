Retour du port du masque obligatoire à l’HNFC

Le masque n’était plus obligatoire depuis le 4 mai. Au coeur de cet automne, les règles évoluent. « Au regard du taux d’incidence de Covid-19 actuellement constaté dans notre région et pour protéger les personnes les plus fragiles, l’HNFC a décidé de faire évoluer l’obligation du port du masque », prévient dans un communiqué l’HNFC ce 17 octobre.

Il devient obligatoire dès à présent dans tous les secteurs de l’hôpital qui accueillent du public, sur tous les sites y compris les consultations urbaines, pour les professionnels, les patients et les visiteurs. Les visiteurs doivent se munir de leur propre masque et le porter « dès l’entrée dans l’établissement y compris dans la chambre lorsqu’ils viennent rendre visite à un proche hospitalisé ».