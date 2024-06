Rencontres & Racines annulé, de violents orages attendus en fin de journée

Le Territoire de Belfort sera placé en vigilance orange à partir de 16 h ce samedi 29 juin, annonce un communiqué de la préfecture publié vendredi en fin d’après-midi. La préfecture de Haute-Saône a fait de même, annonçant « un risque d’orages violents du samedi 29 juin à partir de 16h jusqu’au dimanche 30 juin à 4 h ».

Sur son site, Météo France prévoit que, « samedi après-midi, des orages isolés se déclenchent vers la Lorraine et l’Alsace, avec des rafales possibles entre 40 et 60 km/h. Une dégradation orageuse plus généralisée remonte ensuite par le sud. Elle atteint la région Bourgogne-Franche-Comté vers 18 h puis la région Grand-Est vers 20 h avant de continuer sa progression vers le nord. Ces orages sont particulièrement virulents. Ils s’accompagnent de violentes rafales de vent (80 à 100km/h, jusque 120 km/h possible localement), de la grosse grêle et de forts cumuls de pluies (40 mm en moins d’une heure et très localement jusqu’à 80 mm sur l’ensemble de l’épisode).

Cette zone orageuse marquée s’évacue progressivement par le nord-est de la Lorraine et de l’Alsace après minuit. A l’arrière, des pluies encore localement orageuses restent d’actualité jusqu’en cours de matinée de dimanche. »



La préfecture prévient même que des « orages rotatifs super cellulaires », phénomène qui a touché le camping des Eurockéennes voici deux ans, pourraient survenir.