Qui est Lennart Monterlos, l’otage libéré originaire du Doubs ?

« Mon fils Lennart, 18 ans bientôt, va réaliser un projet à vélo complètement FOU que je soutiens bien évidemment ! », avait écrit sur Facebook son père, photographe et réalisateur, en faisant part de sa « grande fierté ». « J’y vais avec envie bien que ça fasse également un peu peur, je ne vais pas me le cacher. Car on a beau essayer de tout prévoir, je me lance quand même dans l’imprévu », confiait le jeune homme à un média français, La Presse Bisontine. Il racontait également envisager à son retour de suivre une licence dans le sport sur l’île française de l’océan Indien de La Réunion, « paradis de l’escalade et des sports outdoor ».