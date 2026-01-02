Quatre pistes de ski ouvertes au Ballon d’Alsace

La piste de la Gentiane au Ballon d'Alsace ce vendredi 2 janvier à 13 h : copie d'écran de la webcam
En bref

La neige est de retour. Le secteur Gentiane - Langenberg est ouvert ce vendredi au Ballon d'Alsace. Les pistes devraient rouvrir mercredi à la Planche-des-Belles-Filles.

La station du Ballon d’Alsace annonce l’ouverture de quatre pistes de ski ce vendredi 2 décembre:

  • la Petite Gentiane
  • la Bruyère
  • la Grande Bruyère
  • le Petit Langenberg

Les équipes espèrent pouvoir ouvrir la Grande Gentiane demain samedi.

La Planche-des-Belles-Filles annonce de son côté, sur sa page Facebook, l’ouverture du tubing et du restaurant ( ouverts de 12 h à 17 h). « Le manteau neigeux ne permet pas d’accéder aux pistes de ski et de luge. Ces activés sont fermées, » s’excuse l’équipe de La Planche sur sa page Facebook, tout en espérant une ouverture des pistes de ski et de luge le mercredi 7 janvier et le week-end des 10 et 11 janvier.

Pour accéder aux webcams:

  • du Ballon d’Alsace, c’est ici
  • de La Planche-des-Belles-Filles, c’est

