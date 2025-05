« Qualité de soins confirmée » : une bonne note pour l’hôpital Nord Franche-Comté

En conférence de presse, vendredi 23 mai, la direction de l’HNFC a détaillé les points positifs et les pistes d’amélioration qui en sont ressortis. Contrairement à la dernière évaluation il y a quatre ans, où les procédures étaient encore « très administratives » et par écrit, selon la direction, cette année la procédure s’est transformée pour « associer pleinement patients et professionnels ».

La HAS a d’ailleurs relevé dans ses observations positives, le « respect de l’intimité, de la dignité et des droits des patients » par l’hôpital. Quant aux axes de progrès, la HAS a pointé, concernant les patients, le besoin d’« une information plus importante des patients sur leurs droits et un questionnement éthique encore plus poussé ». Ces deux pistes d’amélioration s’inscrivent dans une série d’axes de progrès soulevés par la HAS et sur lesquels l’HNFC s’engage à travailler. « Tous ces éléments seront constitutifs de la politique stratégique de l’établissement sur les prochaines années, en s’appuyant notamment sur le projet d’établissement élaboré en 2024 », a déclaré la direction de l’HNFC. Pour l’hôpital, c’est une feuille de route pour les quatre années à venir.