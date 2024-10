Pré-TEDx : Antoine Reboul, de prof de guitare à pizzaiolo star des réseaux sociaux

Malgré ce désir d’arrêter, la passion pour la création de pizzas est née. Chaque semaine, il en crée une nouvelle, avec le désir d’améliorer sa patte, de trouver des recettes toujours plus originales, curieuses. Sa compagne lui conseille de faire des vidéos sur Tiktok. « Je n’aime pas les réseaux sociaux. Mais je tente. Je poste trois vidéos par semaine. Toujours à la même heure et les mêmes jours pour l’algorithme. » Un mois plus tard, une vidéo fait 4 millions de vues. Les articles de presse affluent, quand le restaurant réouvre post-covid, les clients viennent de plus en plus loin. « Des clients sont venus de Genève, ont fait trois heures de route allée, trois heures de route retour, pour manger une margherita », raconte-t-il, effaré.

Après cinq ans d’activité, il lègue son tablier. En postant sur les réseaux sociaux, il reçoit 50 CV. « Je suis resté dans le circuit, mais maintenant je voyage grâce à la notoriété. » Il se retrouve à former des pizzaiolos partout dans le monde, rencontre le champion du monde de pizza, le chef cuisinier français Guy Savoy, doublement étoilé au Guide Michelin depuis 1985 et triplement étoilé de 2002 à 2022, l’ex miss-France Delphine Wespiser, pour tourner des vidéos. Ce succès lui permet, en reprenant le Jungle Bar, de faire doubler, en deux mois, le chiffre d’affaires des prédécesseurs. Une histoire dont il est fier de rappeler qu’il y a six ans, il ne savait pas étaler une pâte à pizza. Aujourd’hui, il est l’un des pizzaiolos les plus suivis des réseaux sociaux. Et Nenni ma foi n’a pas fini de tourner. Comptez une semaine pour réserver une table.