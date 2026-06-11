Porrentruy se souvient des ancêtres du général De Gaulle

Anne de Laroullière, qui vit désormais en Suisse, a salué ce « clin d’œil de l’histoire » et a dit tout son intérêt pour cette histoire lointaine, alors que l’histoire contemporaine et l’épopée de son grand-père est largement connue.

Tout comme le ministre de la culture du canton du Jura, Jean-Paul Lachat, a salué en Ge Gaulle « un homme de paix qui a travaillé à la réconciliation entre les peuples », Anne de Laroullière a évoqué le libérateur non seulement de la France, mais aussi de l’Europe, en établissant un lien avec la situation internationale.

Elle s’est également réjouie de la réhabilitation imminente par la Confédération helvétique des Suisses qui se sont engagés dans la Résistance, derrière le général De Gaulle. Si plusieurs d’entre eux ont été faits Compagnons de la libération, la Suisse les a sanctionnés en vertu d’un article de loi qui interdit à tout Suisse de s’engager dans une armée étrangère. Ils sont plus de 200 à avoir été privés de leurs droits politiques ou à avoir été condamnés à des peines de prison.

En 2021, la commission des Affaires juridiques du conseil national de la Confédération helvétique a accepté la, proposition de réhabilitation de ces résistants venus de Suisse. Ils doivent être définitivement réhabilités par la Suisse d’ici quelques jours, soit plus de 80 ans après la fin du conflit.