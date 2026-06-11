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Porrentruy se souvient des ancêtres du général De Gaulle

Anne de Laroullière, petite-fille du général De Gaulle, et Philippe Eggertswyler, maire de Porrentruy, ont dévoilé une plaque qui rappelle le lien entre De Gaulle et la ville suisse.
Anne de Laroullière, petite-fille du général De Gaulle, et Philippe Eggertswyler, maire de Porrentruy, ont dévoilé une plaque qui rappelle le lien entre De Gaulle et la ville suisse. | © Le Trois P.-Y.R.

La petite-fille du général De Gaulle, Anne de Laroulière, a participé ce mardi 10 juin à une journée à Porrentruy, dédiée à la mémoire d’un ancêtre de De Gaulle né dans cette ville, et plus largement des liens entre la Suisse et De Gaulle.

« A Porrentruy, vivaient, au XVIIe siècle, les Nicol, ancêtres de Charles De Gaulle (1890 – 1970), président français et fondateur de la Ve République » : tel est le texte désormais apposé à l’Hôtel Dieu de Porrentruy, sen Suisse voisine. Il a été dévoilé ce mercredi 10 juin par Anne de Laroullière, petite-fille du général de Gaulle et par le maire de Porrentruy, Philippe Eggertswyler.
Au-delà des documents historiques et généalogiques, a souligné le maire de Porrentruy, « il y a des vies, des gens qui se sont aimés ici, qui ont fondé une famille (…). L’histoire se construit à travers les familles. »

« Porrentruy ne revendique rien : elle se souvient », a-t-il encore souligné. L’ancêtre du général De Gaulle originaire de Porrentruy est en fait son arrière-arrière-arrière-grand-père, François-Ignace Nicol, né en 1742 et décédé en 1780. Il s’est engagé à 13 ans dans le dernier des régiments suisses. Il meurt à Rochefort en août 1780, victime d’une épidémie de fièvre typhoïde. Sa fille, Marie-Anne Constance Nicot épouse en 1790 Louis Philippe Kolb, sergent-major du régiment de Reinach. Et leur seconde fille, Louise Constance Kolb, épouse Henri Maillot, grand-père de Charles De Gaulle.

200 résistants suisses sanctionnés par la Confédération

Anne de Laroullière, qui vit désormais en Suisse, a salué ce « clin d’œil de l’histoire » et a dit tout son intérêt pour cette histoire lointaine, alors que l’histoire contemporaine et l’épopée de son grand-père est largement connue.

Tout comme le ministre de la culture du canton du Jura, Jean-Paul Lachat, a salué en Ge Gaulle « un homme de paix qui a travaillé à la réconciliation entre les peuples », Anne de Laroullière a évoqué le libérateur non seulement de la France, mais aussi de l’Europe, en établissant un lien avec la situation internationale.

Elle s’est également réjouie de la réhabilitation imminente par la Confédération helvétique des Suisses qui se sont engagés dans la Résistance, derrière le général De Gaulle. Si plusieurs d’entre eux ont été faits Compagnons de la libération, la Suisse les a sanctionnés en vertu d’un article de loi qui interdit à tout Suisse de s’engager dans une armée étrangère. Ils sont plus de 200 à avoir été privés de leurs droits politiques ou à avoir été condamnés à des peines de prison.

En 2021, la commission des Affaires juridiques du conseil national de la Confédération helvétique a accepté la, proposition de réhabilitation de ces résistants venus de Suisse. Ils doivent être définitivement réhabilités par la Suisse d’ici quelques jours, soit plus de 80 ans après la fin du conflit.

La plaque commémorative apposée sur la façade de l'Hôtel Dieu, à Porrentruy.
La plaque commémorative apposée sur la façade de l'Hôtel Dieu, à Porrentruy. | © Le Trois P.-Y.R.

Le dévoilement de la plaque en mémoire des ancêtres de Charles De Gaulle s’est déroulé dans le cadre des rencontres culturelles « De Gaulle et la Suisse ». Anne de Laroulière et une forte délégation française, comprenant notamment le président du conseil départemental du Territoire de Belfort, Florian Bouquet, le sénateur Cédric Perrin (président de la commission de la Défense et des Affaires étrangères au Sénat, et président du groupe d’amitié franco-suisse), et du général Burkhard, ancien chef d’état-major des armées et secrétaire général de l’ordre de la Libération, ont découvert une exposition sur le thème des ancêtres jurassiens de Charles De Gaulle. Ils ont découvert également des documents historiques sur la famille Nicol ou encore la première biographie du général De Gaulle, publiée en 1945 par une maison d’édition créée quelques années plus tôt à Porrentruy.

Une expo dédiée aux Compagnons de la Libération à Belfort

Ces rencontres culturelles sur Charles De Gaulle et la Suisse ont été créées sous l’impulsion de Philippe Pichot, historien français. Elles ont été lancées en 2024 et sont marquées notamment par une exposition itinérante sur Da Gaulle et la Suisse, des films documentaires ou encore un projet de mémorial des résistants suisses.

A l’issue de cette journée, Anne de Laroullière et le général Thierry Burkhard ont également présidé le vernissage d’une exposition à la citadelle de Belfort, dédiée aux Compagnons de la Libération et médaillés de la Résistance du Territoire de Belfort.

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