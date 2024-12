Population en baisse : gros plan sur les communes du nord Franche-Comté

Après avoir gagné des habitants entre 2011 et 2016 (+741 personnes), le Territoire de Belfort enregistre désormais une baisse de 4 007 habitants, soit une diminution moyenne annuelle de 0,5 % entre 2016 et 2022. Cette chute rapide, parmi les plus marquées de la région, illustre une perte d’attractivité et un vieillissement démographique accru.Dans le Territoire de Belfort, quelques communes se démarquent quand même en gagnant des habitants. Argiésans, Meroux-Moval, Sermamagny ou encore Joncherey, Essert et Dorans enregistrent des hausses significatives.

La commune de Belfort, qui concentre une part importante de la population départementale, subit également une décroissance marquée. Sa population municipale a diminué de 1,2 % par an entre 2016 et 2022. C’est d’ailleurs la ville qui voit la plus grosse chute d’administré, avec – 3 327 habitants entre 2016 et 2022. Néanmoins, entre 2024 et 2025, une hausse est enregistrée : 491 personnes.