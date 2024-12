PMA lance une mutuelle intercommunale pour les habitants des 73 communes

À partir du 1ᵉʳ janvier 2025, les habitants des 73 communes de l’agglomération du pays de Montbéliard pourront adhérer à une mutuelle territoriale, qui vise à offrir une couverture santé à des tarifs préférentiels. L’idée est née à Étupes il y a trois ans. Philippe Claude, le maire, souhaitait à l’origine mettre en place une mutuelle communale. Réalisant que l’extension à l’ensemble des communes de l’agglomération bénéficierait à un plus grand nombre d’habitants, il a proposé cette idée à Charles Demouge, président de PMA. Idée acceptée. L’Agglomération a mobilisé un groupe de travail dédié, associant l’ensemble des communes.

Une enquête menée en juillet 2022 a confirmé l’intérêt des habitants : 59 % des foyers jugeaient le coût de leur mutuelle « élevé » et 41 % le trouvaient « trop élevé ». Sur cette base, PMA a élaboré un cahier des charges, approuvé en décembre 2023, et lancé un appel à partenariat en juillet 2024.

Parmi les quatre offres reçues, celle de La Mutuelle Familiale a été retenue le 12 décembre 2024. Fondée en 1937, cette structure à but non lucratif, « qui appartient à ses adhérents », couvre aujourd’hui plus de 160 000 personnes. « La Mutuelle Familiale a déposé un dossier comprenant une candidature lisible et complète ainsi qu’une offre très intéressante, tant au niveau des tarifs que des garanties, pour les administrés de l’Agglomération », explique Pays de Montbéliard Agglomération. Elle propose quatre niveaux de garantie et les tarifs varient selon l’âge de l’adhérent.