PMA : 4 salves de travaux prévus encore en 2023 pour améliorer les liaisons cyclables

À l’automne toujours, un itinéraire de 500 mètres doit voir le jour raccordant les ponts de Gland et de Bollardière. Il permettra de guider les deux-roues d’Audincourt à Valentigney en passant devant l’église du Sacré-Coeur sur le trajet.

Concernant d’autres liaisons, des études sont réalisées cette année entre Voujeaucourt et Mathay, Bavans et Lougres, Lougres,Montenois et Sainte-Marie, Dasle et Vandoncourt, Bart, Dung et Sainte-Suzanne, Montbéliard sur liaison de la Petite-Hollande, du Campus, de l’Axone et d’Arbouans.