Piratage d’Adecco : un jeune du Doubs a ouvert la porte à un réseau de hackers

« C’est une escroquerie hors normes commise (…) par des escrocs très organisés », souligne Xavier Vahramian, avocat de la branche française du géant suisse de l’emploi par intérim Adecco, avant de s’installer aux côtés de ses confrères. La branche française du groupe, basée à Villeurbanne, près de Lyon, a déposé plainte en novembre 2022 après avoir réalisé que sa base de données avait été siphonnée. « Adecco est une des victimes » et il n’y a pas eu de « faille de sécurité », assure Me Vahramian.

L’affaire a débuté parce qu’un « salarié, d’abord stagiaire mais CDD au moment du vol des données, avait des codes pour faire son travail » et les a vendus à des cybercriminels. En juin 2022, ce jeune homme, alors âgé de 19 ans et alternant dans une agence du Doubs a livré son mot de passe et son identifiant à un interlocuteur sur le darkweb, en échange d’une promesse de 15.000 euros qu’il ne touchera jamais.

« Il s’est rendu compte trop tard de l’ampleur de ce qu’il a fait », selon son avocate Me Carine Monzat. « Et maintenant il va falloir indemniser » les victimes qui réclament déjà plus de six millions d’euros, dit-elle. Avec ses données, les hackeurs ont en effet multiplié les prélèvements, de 49,85 euros, juste sous le seuil des autorisations préalables, sur les comptes de 32.649 intérimaires, soit un préjudice de 1,6 million d’euros.

Ils ont aussi utilisé les données personnelles des intérimaires pour créer de faux documents et monter des escroqueries en ligne.