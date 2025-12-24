Pétards interdits en Haute-Saône pour les fêtes

Illustration gendarmerie
Le préfet de Haute-Saône invite à appeler rapidement la gendarmerie ou la police en cas de comportement ou agissement suspect, ou pour toute infraction ou violence. | illustration © Le Trois P.-Y.R.

Le préfet de Haute-Saône prend des mesures restrictives pour les fêtes de Noël. Les interdictions portent sur les pétard, le protoxyde d’azote, l’alcool.

Le préfet de la Haute-Saône, Serge Jacob, annonce dans un communiqué de presse mettre en place « plusieurs mesures destinées à garantir la sécurité des personnes et des biens sur l’ensemble du département. Ces dispositions visent à prévenir les accidents, les troubles à l’ordre public et les actes dangereux, plus fréquents durant cette période de forte affluence et de célébrations ».

Du mercredi 24 décembre 2025 à 8 h au vendredi 2 janvier 2026 à 8 h, la vente, la détention, le transport et l’usage de pétards, feux d’artifice et articles pyrotechniques sur la voie publique sont interdits dans l’ensemble de la Haute-Saône.

Du mercredi 24 décembre 2025 au samedi 31 janvier 2026, la vente, le transport, la détention et la consommation du protoxyde d’azote à des fins détournées sont interdits dans tout le département.

Du mercredi 31 décembre 2025 à 8 h au vendredi 2 janvier 2026 à 8 h, la distribution, la vente et l’achat de carburant en récipient transportable sans motif légitime, ainsi que la détention et le transport, sur l’espace public, de produits inflammables, notamment l’essence, l’alcool à brûler et autres produits facilement inflammables seront également interdits dans l’ensemble du département.

Du mercredi 31 décembre 2025 à 18 h, au vendredi 2 janvier 2026 à 8 h, la consommation d’alcool sur la voie publique et les espaces publics, à l’exception des terrasses aménagées par les exploitants de débits de boissons, est interdite dans tout le département.

« Tout comportement ou agissement suspect, toute infraction ou violence doivent être immédiatement signalés via le 17 pour permettre à la gendarmerie et à la police nationales d’intervenir rapidement », indique également le préfet.

Nos derniers articles

La salle de réveil du service de chirurgie ambulatoire de l'Hôpital privé de la Miotte.

Nord Franche-Comté : une dizaine de sites médicaux labellisés « Réseau France Santé »

L’agence Régionale de Santé annonce que 103 structures ont été labellisées « France santé » en Bourgogne-Franche-Comté. Une dizaine sont dans le nord Franche-Comté. L’un des engagements de ce réseau est de pouvoir obtenir un rendez-vous sous 48 heures lorsque l’état de santé du patient le nécessite.
Un atelier de production du Groupe Atlantic.

Fontaine : le Groupe Atlantic en passe d’être vendu à un groupe nippo-américain

Le groupe international Atlantic, dont une usine est installée à l’Aéroparc de Fontaine, dans le Territoire de Belfort a annoncé la signature d’un accord qui prévoit une prise de participation majoritaire à son capital par la société Paloma Rheem Holdings, basée à Tokyo. Le ministre de l’Economie se dit « vigilant ».
Le procureur de Montbéliard, Paul-Edouard Lallois, et le capitaine Cédric Muller, adjoint au commandant de la compagnie de gendarmerie de Montbéliard. | © Le Trois P.-Y.R.

Autechaux-Roide : « Sans doute le crime le plus bête de l’année »

Dans la nuit de samedi à dimanche, un homme âgé de 44 ans a tué d’un coup de révolver en pleine tête un de ses amis, âgé de 39 ans, au cours d’une soirée très arrosée. Le tireur affirme qu’il s’agit d’un accident. Le suspect a été mis en examen et placé en détention provisoire.

