Pétards interdits en Haute-Saône pour les fêtes

Le préfet de la Haute-Saône, Serge Jacob, annonce dans un communiqué de presse mettre en place « plusieurs mesures destinées à garantir la sécurité des personnes et des biens sur l’ensemble du département. Ces dispositions visent à prévenir les accidents, les troubles à l’ordre public et les actes dangereux, plus fréquents durant cette période de forte affluence et de célébrations ».

Du mercredi 24 décembre 2025 à 8 h au vendredi 2 janvier 2026 à 8 h, la vente, la détention, le transport et l’usage de pétards, feux d’artifice et articles pyrotechniques sur la voie publique sont interdits dans l’ensemble de la Haute-Saône.

Du mercredi 24 décembre 2025 au samedi 31 janvier 2026, la vente, le transport, la détention et la consommation du protoxyde d’azote à des fins détournées sont interdits dans tout le département.

Du mercredi 31 décembre 2025 à 8 h au vendredi 2 janvier 2026 à 8 h, la distribution, la vente et l’achat de carburant en récipient transportable sans motif légitime, ainsi que la détention et le transport, sur l’espace public, de produits inflammables, notamment l’essence, l’alcool à brûler et autres produits facilement inflammables seront également interdits dans l’ensemble du département.

Du mercredi 31 décembre 2025 à 18 h, au vendredi 2 janvier 2026 à 8 h, la consommation d’alcool sur la voie publique et les espaces publics, à l’exception des terrasses aménagées par les exploitants de débits de boissons, est interdite dans tout le département.

« Tout comportement ou agissement suspect, toute infraction ou violence doivent être immédiatement signalés via le 17 pour permettre à la gendarmerie et à la police nationales d’intervenir rapidement », indique également le préfet.