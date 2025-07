Permis de conduire : les auto-écoles dans une impasse

Mais le système de cette plateforme n’est pas seul responsable des difficultés de passage du permis. S’ajoute à cela un manque criant d’inspecteurs et une méthode de répartition des places plus que complexe. Pour ne pas dire absurde.

Pour répartir les deux seuls inspecteurs disponibles depuis un an dans le département, le dernier moyen en date se fait par le calcul de la production des écoles. « Si je ne dispense pas de leçon de conduite, je n’aurais pas le droit de classe d’examen », caricature volontairement Vincent Eisen.

Le système de calcul est élaboré et s’appuie sur le temps de travail des moniteurs d’auto-écoles sur un mois et le nombre d’inspecteurs disponibles dans le département. Effet pervers : une auto-école performante, où les futurs conducteurs seront formés plus rapidement, pour le même volume horaire des moniteurs – où il y a donc plus de candidats potentiels à l’examen à la fin du mois – est mécaniquement désavantagée. Le système valorise les auto-écoles où les moniteurs consacrent plus d’heures par élève.

Vincent Eisen est halluciné de ce système : « Aujourd’hui, si une école est performante, pédagogique, qu’elle arrive à atteindre un niveau avec le moins de leçons possible, elle est pénalisée. Ça tend à favoriser la mauvaise auto-école où les progrès sont plus lents, mais qui va quand même mieux tirer son épingle du jeu [en termes de places obtenues, NDLR]. » De dénoncer encore, avec véhémence : « On s’est plaint que le permis était trop cher, mais on incite l’auto-école à faire surconsommer ! »