Cette année, les gendarmes ont innové en matière de prévention : ils se sont appuyés sur les travaux de 20 lycéens de seconde, venus en stage dans leurs rangs en juin. « On leur a demandé (…) de sensibiliser avec un langage de jeunes qui parlent aux jeunes », raconte le général. Les élèves ont conçu des visuels imprimés sur 80 000 sachets pour médicaments ou baguette de pain. On y lit: « Un pétard éclaté, tout peut déraper » ou « Faire que les pétards n’explosent pas les fêtards ».

Ils ont également monté deux vidéos destinées aux réseaux sociaux. L’une reprend les codes de la série « Bref« . « C’était une tendance en juin. Comme ça, quand on la voit passer dans notre feed, ça va plus nous pousser à regarder », explique Emma, lycéenne à Strasbourg. « On est plutôt fières du résultat », se félicite Clara, en classe de seconde à Illkirch. Tia compte aussi faire de la prévention auprès de ses aînés, mais sans illusion: « ils ne m’écouteront pas », redoute-t-elle.

Le 31 décembre au soir, les moins de 16 ans seront par ailleurs sous le coup d’un couvre-feu de 21 h à 6 h à Strasbourg et six communes limitrophes de proche banlieue. L’an dernier, six blessés avaient été déplorés la nuit du Nouvel An en Alsace, dont une fillette de deux ans, touchée accidentellement par le tir d’une fusée. Le dernier accident mortel dans le Bas-Rhin remonte à 2020, lorsqu’un mortier avait tué un homme de 27 ans, mort la tête arrachée à Haguenau.