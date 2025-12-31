Nouvel An: opération « gare aux pétards » pour les adolescents alsaciens

Faire exploser des pétards le soir de Nouvel An est une tradition vivace en Alsace. Mais cette tradition engendre régulièrement des accidents, parfois tragiques. La police et la gendarmerie ont mené des actions de sensibilisation durant les dernières semaines auprès des collégiens et lycéens.

(AFP)

Le policier affiche au tableau la photo d’une main à laquelle il manque une phalange. « Qu’est-ce qui a pu se passer? », demande-t-il à une trentaine de collégiens réunis pour évoquer les dangers des pétards, une plaie en Alsace à chaque Nouvel An. Quelques doigts se lèvent dans cette classe du collège Vauban de Strasbourg, avec la réponse : cette main a été mutilée par un pétard, car il n’a pas été lancé à temps. L’occasion de rappeler qu’on « ne tient jamais son pétard en main, on le laisse à terre ». Ce lundi de décembre, le policier Christophe Christmann intervient devant plusieurs classes de sixième. Objectif : sensibiliser les jeunes du Bas-Rhin avant la nuit de la Saint-Sylvestre, où pétards et fusées exploseront en ville comme en campagne.
Les pétards du Nouvel An sont dans ce département une tradition bien installée, comme dans l’Allemagne voisine. Ces artifices, bien plus accessibles outre-Rhin, attirent chaque année les amateurs français, bien qu’il soit interdit de les importer dans l’Hexagone. « On a intercepté un gros envoi d’articles pyrotechniques commandés en Allemagne. On est très vigilants » vis-à-vis de plateformes comme FedEx et Amazon, a indiqué début décembre le préfet du Bas-Rhin, Amaury de Saint-Quentin. A la veille de Noël, les douanes ont dit constater en Alsace une nette augmentation des importations illégales d’engins pyrotechniques, 80% des colis saisis provenant de Pologne.
C’est bien en France que Naël, Strasbourgeois de 11 ans, se fournit. L’élève dit être un aficionado depuis l’âge de 6 ans: « J’en fais péter avec des copains plus âgés, des oncles, mes grands-parents… », énumère-t-il. « J’ai toujours fait attention », insiste-t-il, montrant des mains encore intactes.

Comprendre les risques

« L’idée, c’est qu’ils comprennent ce qu’ils risquent au niveau des dégâts, des blessures et de la loi », explique à l’AFP Christophe Christmann. Organisées depuis cinq ans, les interventions de la police devant les élèves, d’abord pour les classes de 4e, concernent désormais les 6e, car « il y a déjà dans les collèges un usage avéré des pétards », détaille-t-il. Pour Tia, 12 ans, les pétards du Nouvel An sont source d’anxiété. « Le 31, je m’enferme chez moi », confie-t-elle. La présentation a fait son effet: les images lui ont fait peur et appris que les brûlures n’étaient pas le seul risque. Autre nouvel acquis pour la plupart des élèves: les quatre catégories d’explosifs, classés selon leur quantité de poudre. Seuls les plus petits, de catégorie 1, sont autorisés aux mineurs à partir de 12 ans.
Les jeunes utilisent cependant couramment les catégories 2 et 3. Celles-ci seront d’ailleurs bientôt interdites pour tous – comme la catégorie 4 -, avertit le général Gwendal Durand, chef de la gendarmerie du Bas-Rhin.

Un mort en 2020

Cette année, les gendarmes ont innové en matière de prévention : ils se sont appuyés sur les travaux de 20 lycéens de seconde, venus en stage dans leurs rangs en juin. « On leur a demandé (…) de sensibiliser avec un langage de jeunes qui parlent aux jeunes », raconte le général. Les élèves ont conçu des visuels imprimés sur 80 000 sachets pour médicaments ou baguette de pain. On y lit: « Un pétard éclaté, tout peut déraper » ou « Faire que les pétards n’explosent pas les fêtards ».
Ils ont également monté deux vidéos destinées aux réseaux sociaux. L’une reprend les codes de la série « Bref« . « C’était une tendance en juin. Comme ça, quand on la voit passer dans notre feed, ça va plus nous pousser à regarder », explique Emma, lycéenne à Strasbourg. « On est plutôt fières du résultat », se félicite Clara, en classe de seconde à Illkirch. Tia compte aussi faire de la prévention auprès de ses aînés, mais sans illusion: « ils ne m’écouteront pas », redoute-t-elle.
Le 31 décembre au soir, les moins de 16 ans seront par ailleurs sous le coup d’un couvre-feu de 21 h à 6 h à Strasbourg et six communes limitrophes de proche banlieue. L’an dernier, six blessés avaient été déplorés la nuit du Nouvel An en Alsace, dont une fillette de deux ans, touchée accidentellement par le tir d’une fusée. Le dernier accident mortel dans le Bas-Rhin remonte à 2020, lorsqu’un mortier avait tué un homme de 27 ans, mort la tête arrachée à Haguenau.

