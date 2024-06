Nord Franche-Comté : l’inquiétude face à la pénurie de surveillants de baignade

Il manque, en France, environ 5 000 maîtres-nageurs sauveteurs (MNS), déplore le syndicat national de la profession. Une problématique que rencontre la communauté de communes du Sud Territoire (CCST). Dans une lettre adressée le 29 avril à Cédric Perrin et à Ian Boucard, sénateur et député Les Républicains (LR) du Territoire de Belfort, l’intercommunalité relève le manque de trois maîtres-nageurs permanents au centre aquatique intercommunal du Sud Territoire, à Delle. Le nord Franche-Comté compte quinze zones de baignades, dont onze piscines et quatre baignades naturelles (Malsaucy, Brognard, Ballastières et Pont-de-Roide-Vermondans).



Cette pénurie dans la profession a pour conséquence de raccourcir les créneaux horaires d’ouverture des piscines. Mais pas seulement. « La plus inquiétante [des conséquences] est sans aucun doute le recul de l’apprentissage de la natation », s’alarme la CCST. « Plus de 100 enfants sont sur liste d’attente pour l’école de natation, certains depuis plus de deux ans. » Depuis l’envoi de la lettre, le sénateur Cédric Perrin a saisi le ministère de la Jeunesse et des sports, explique Christian Rayot, président de la communauté de communes.

À quelques semaines de l’ouverture de la saison estivale, le centre aquatique intercommunal du Sud Territoire n’a toujours pas réussi à combler ce manque de maîtres-nageurs sauveteurs. « On a [seulement] eu quelques touches de recrutement pour septembre. »