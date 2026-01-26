Nord Franche-Comté : la Justice réclame le respect, au nom de l’Etat de droit

Était-ce de l’agacement ou de l’inquiétude ? Étaient-ce des coups de gueule ou des appels à la raison ? Était-ce de la pédagogie ou une affirmation d’autorité et de légitimité ? Un ras-le-bol généralisé ou une passe de mauvaise humeur ? Ou tout cela en même temps ?

Ce vendredi 23 janvier 2026, c’était le jour de la rentrée judiciaire dans le nord Franche-Comté : audiences solennelles de rentrée au tribunal de commerce et au tribunal judiciaire de Belfort le matin et au tribunal judiciaire de Montbéliard l’après-midi. L’exercice est très codifié et donne l’occasion de dresser le bilan plus ou moins inquiétant de l’état de santé du tissu économique (au tribunal de commerce) ou des crimes et délits commis durant l’année écoulée (dans les tribunaux judiciaires). Mais au-delà, un même thème a été abordé avec force dans les interventions de la bâtonnière de Montbéliard au tribunal de commerce de Belfort – Montbéliard, de la procureure du tribunal de Belfort et du procureur du tribunal de Montbéliard : l’indépendance et le respect de la Justice (et de ses acteurs), en tant que fondement de l’Etat de droit, donc de la démocratie.