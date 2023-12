Si les faits sont avérés, s’expliquent-ils plus par un “contexte” que par des traits de personnalité, avance Me Portejoie ? “Oui”, répond l’expert, vertement attaqué par l’un des avocats des parties civiles, Me Randall Schwerdorffer, notamment en raison de “plaintes” ordinales le visant. Mais “dans l’hypothèse où il a commis les faits qui lui sont reprochés, les “reconnaître (…) serait important pour lui et pour les autres”.

Quid de la relation à ses parents, présents à l’audience et qui le soutiennent dans sa déclaration d’innocence ? “Quand l’entourage est lucide, cela crée une dynamique (…) psychique chez le mis en cause, propice aux aveux”, poursuit le Dr Coutanceau. “Quand un acte a un côté monstrueux, la plupart des gens pensent qu’il doit être forcément monstrueux. Or non”, analyse-t-il. “Les parents raisonnent de la même manière : si c’est vrai, mon fils est monstrueux” et on comprend qu’ils aient du mal à l’accepter. Pas de pathologie psychiatrique, pas manipulateur : en somme, “un homme ordinaire accusé d’un acte extraordinaire”, résume Me Portejoie. Nicolas Zepeda doit être entendu sur sa personnalité dans l’après-midi.