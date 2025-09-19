Narcotrafic : à Montbéliard, la justice déploie la technique « rapace »

La cité judiciaire de Montbéliard, dans le Doubs.
La cité judiciaire de Montbéliard, dans le Doubs. | ©GSW
Entretien

Le parquet de Montbéliard a profité d’une saisie impressionnante pour mettre en avant une stratégie judiciaire : la « technique rapace ». Celle-ci consiste à saisir non seulement les stupéfiants et le matériel directement liés au trafic, mais également tous les avoirs, biens ou liquidités du mis en cause.

Tout commence lundi 15 septembre dans l’après-midi, lorsqu’un homme de 35 ans, originaire de Montbéliard, est contrôlé alors qu’il circule en trottinette électrique sur un trottoir à Seloncourt. Il reconnaît rapidement ne pas avoir assuré son véhicule. Dans sa sacoche, les policiers découvrent de la résine de cannabis et une liasse de billets de 415 euros. Il est immédiatement placé en garde à vue. Son casier compte deux mentions, expose Paul-Edouard Lallois, procureur de la République de Montbéliard. Toutes liées à du trafic de stupéfiants. La dernière condamnation, en 2020, lui avait valu deux ans de prison ferme.

La fouille de son domicile à Seloncourt révèle une tout autre dimension que ce qui a pu être saisi dans sa sacoche. « Une perquisition fructueuse. Nous avons découvert un véritable écureuil », résume le procureur. Les enquêteurs mettent la main sur 4,29 kilos de cannabis, 100 grammes de cocaïne, 112 comprimés d’ecstasy et 7 700 euros en liasse de billets. Un petit pécule estimé à 170 000 euros.

Le stock d’armes impressionne : deux fusils à pompe de catégorie B, une carabine, un revolver, quatre armes de poing, quatre armes d’épaule, ainsi qu’un fusil d’assaut 57 automatique, une arme de guerre de catégorie A. « Une arme suisse fréquemment retrouvée dans le cadre de trafic d’armes », précise le parquet.

Aveux partiels et procès imminent

À ces saisies s’ajoute un inventaire hétéroclite : tabac, dizaines de casquettes et vêtements contrefaits, produits de toilette, parfum, bijoux, brosses à dents électriques, balances de précision, drone, casques audio, gameboy, télévision, pneu de trottinette, ainsi que des cartes Pokémon et One Piece, estimées à 5 500 euros. « C’était une vraie boutique chez lui », commente Paul-Edouard Lallois. La valeur totale des objets saisis, hors contrefaçon, dépasse 10 100 euros.

En garde à vue, l’homme « n’a pas été très prolixe mais a reconnu revendre, consommer, et avoir des dettes de stupéfiants à rembourser ». Pour le reste, il affirme n’être qu’une « nourrice », stockant drogue et contrefaçons pour le compte d’autres personnes.

Il sera jugé mardi pour 11 infractions : cinq liées au trafic et à l’usage de stupéfiants, trois pour la détention d’armes de catégories A, B et C. Actuellement placé en détention provisoire, il encourt jusqu’à 20 ans de prison, étant en état de récidive. Pour ses biens, tout ce qui ne relève pas de la contrefaçon sera mis aux enchères. 

Tout saisir pour « dépouiller »

Si le parquet communique sur cette affaire, c’est moins pour la liste impressionnante des saisies que pour mettre en avant la « technique rapace ». Cette méthode consiste à « tout saisir, le matériel et l’immatériel », insiste le procureur. 

Sur les comptes bancaires du suspect, 13 800 euros ont été identifiés. 13 000 ont déjà été confisqués, en plus de l’intégralité des biens retrouvés au domicile. « Une saisie à la hauteur du préjudice généré par l’activité du trafic. On pouvait aller jusqu’au 170 000 euros d’avoir criminel. »

L’idée est claire : couper les trafiquants de toutes leurs ressources. « C’était un maillon assez important du réseau pour avoir autant de stocks chez lui », souligne le procureur. En privant ces figures de leurs avoirs, la justice espère rendre plus difficile toute reprise d’activité. « C’est une bonne méthode pour éliminer les têtes de réseau peu à peu. »

Pour Paul-Edouard Lallois, cette affaire dépasse le simple fait divers. « Cette affaire qui était un one shot nous montre aussi que le trafic gangrène et cela illustre les affaires criminelles qu’on a pu avoir les dernières semaines. »

Une partie de la saisie d'armes et de drogues la semaine du 15 septembre 2025 chez un individu à Seloncourt.
Une partie de la saisie d'armes et de drogues la semaine du 15 septembre 2025 chez un individu à Seloncourt. | ©Le Trois - E.C.

Nos derniers articles

Pierre Moscovici a annoncé, le 18 septembre, qu'il quittait la présidence de la Cour des comptes. | ©Guillaume BAPTISTE – AFP

Pierre Moscovici va quitter la Cour des comptes

L'ancien ministre socialiste et commissaire européen, Pierre Moscovici, a annoncé jeudi son départ de la Cour des comptes, après cinq ans à sa tête, avec un poste à la Cour des comptes européenne en ligne de mire.
Édition 2018 du semi-marathon du Lion.

Le semi-marathon du Lion, la 40e Rugissante !

La 40e édition du semi-marathon du Lion est programmée le dimanche 28 septembre. Le départ se fait à Montbéliard, l’arrivée, à Belfort. Les chiffres à retenir.
,
Vincent Hognon, coach du FC Sochaux-Montbéliard, le 4 septembre, en conférence de presse avant le match entre le FCSM et Paris 13 Atletico.

Vincent Hognon : « Je m’attends à beaucoup plus de duels »

Le FC Sochaux-Montbéliard se déplace à Villefranche ce vendredi 19 septembre, dans le cadre de la 7e journée du championnat de National. Un point de passage, alors que le premier quart de la saison se profile. Et qu’une mini trêve est au programme.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC