Narcotrafic : à Montbéliard, la justice déploie la technique « rapace »

Tout commence lundi 15 septembre dans l’après-midi, lorsqu’un homme de 35 ans, originaire de Montbéliard, est contrôlé alors qu’il circule en trottinette électrique sur un trottoir à Seloncourt. Il reconnaît rapidement ne pas avoir assuré son véhicule. Dans sa sacoche, les policiers découvrent de la résine de cannabis et une liasse de billets de 415 euros. Il est immédiatement placé en garde à vue. Son casier compte deux mentions, expose Paul-Edouard Lallois, procureur de la République de Montbéliard. Toutes liées à du trafic de stupéfiants. La dernière condamnation, en 2020, lui avait valu deux ans de prison ferme.

La fouille de son domicile à Seloncourt révèle une tout autre dimension que ce qui a pu être saisi dans sa sacoche. « Une perquisition fructueuse. Nous avons découvert un véritable écureuil », résume le procureur. Les enquêteurs mettent la main sur 4,29 kilos de cannabis, 100 grammes de cocaïne, 112 comprimés d’ecstasy et 7 700 euros en liasse de billets. Un petit pécule estimé à 170 000 euros.

Le stock d’armes impressionne : deux fusils à pompe de catégorie B, une carabine, un revolver, quatre armes de poing, quatre armes d’épaule, ainsi qu’un fusil d’assaut 57 automatique, une arme de guerre de catégorie A. « Une arme suisse fréquemment retrouvée dans le cadre de trafic d’armes », précise le parquet.