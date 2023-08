Le nageur belfortain Jules André rêve des JO 2028

Quand il raconte son parcours, il déroule un CV où rien n’a semblé perturber son élan. « Les premières compétitions, les titres, les entraînements », énumère-t-il, la voix posée. Jusqu’à l’année de ses 16 ans, il s’entraîne avec le club Belfort natation. « Certains me disaient que je devrais viser plus haut, mais je continuais à remporter des prix, ça ne me dérangeait pas de rester. » Et puis, le covid débarque. Trois mois complets d’arrêt de la nage. Qui se transforment en volonté d’aller plus haut, plus loin.

C’est ainsi qu’il se retrouve à contacter sur Instagram le prestigieux cercle des nageurs de Marseille, d’où viennent Florent Manaudou ou encore Mehdy Mettela, pour intégrer le pôle espoirs, réservé aux jeunes nageurs. Tout coule de source. Quelques jours après, c’est le départ pour Marseille. Le début d’une nouvelle vie, loin de sa famille, de ses amis du lycée Condorcet. Le début de la vie en communauté, dont il parle avec beaucoup d’amusement. « On s’est tous aidé au début, on s’occupait, on se faisait à manger ensemble. » Leur internat se trouve dans les locaux de la piscine. De quoi rendre la tâche plus facile pour les entraînements deux fois par jours. De 7 à 9h et de 17 à 19h. « J’avais l’impression de réapprendre à nager après ce long arrêt post-covid. C’était comme un retour au bébé nageur », blague-t-il. La fatigue ? « On s’y fait vite, une fois qu’on est dans une dynamique de groupe », raconte le jeune dossiste. Entraîné par Ronan Poirier, puis par Franck Esposito, il progresse peu à peu aux côtés des plus grands.