Mulhouse: une enquête lancée après un vol de drone au-dessus d’un convoi de chars

La police a ouvert une enquête mercredi après le survol la veille, mardi 11 novembre, d’un drone au-dessus du commissariat de Mulhouse et d’une gare où se trouvait un convoi transportant des chars Leclerc, a-t-on appris de source policière. « Au moins deux allers-retours » ont été « observés au-dessus du site de la Mertzau (adresse du commissariat central, NDLR) », a précisé cette source. Ce sont des policiers en patrouille qui ont observé le vol du drone aux alentours de 23 h et qui ont tenté de le suivre jusqu’à la proche gare du Nord, sur une zone non accessible au public. Un agent de sécurité a fait le même constat sur le site.

Un convoi de chars Leclerc de retour d’un exercice militaire stationnait dans cette gare, a précisé une source militaire. La sécurité est actuellement renforcée sur tout le territoire français en raison de la commémoration des attentats du 13 novembre 2015, mais aussi d’un contexte géopolitique perturbé. L’engin de Mulhouse n’a pas été identifié à ce stade, selon la source policière.