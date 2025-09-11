PUB

Montbéliard : une rue Pierre-Michel Khan, rescapé de la rafle du 24 février 1944

La mairie de Montbéliard a inauguré l'impasse Pierre-Michel Khan, en présence de l'intéressé. Un événement rare.
La mairie de Montbéliard a inauguré l'impasse Pierre-Michel Khan, en présence de l'intéressé. Un événement rare. | ©Ville de Montbéliard – Laurent Labydoire
En bref

La Ville de Montbéliard a inauguré une impasse Pierre-Michel Khan, en présence de l’intéressé. Un fait relativement rare. La municipalité rend ainsi hommage à l’unique rescapé de la rafle du 24 février 1944.

C’est une chose suffisamment rare pour être soulignée. La Ville de Montbéliard a baptisé la voie qui dessert le nouveau lotissement des Hauts du Près-la-Rose du nom de Pierre-Michel Khan, en présence de la personne.

C’est l’impasse Pierre-Michel Khan. C’est « le seul rescapé de la rafle du 24 février 1944 », rappelle la municipalité dans ses communications.

Pierre-Michel Kan n'a cessé de témoigner

« Le jeune Pierre-Michel Kahn doit son salut à la résistante montbéliardaise, Lou Blazer, qui a obtenu sa liberté au motif d’une maladie contagieuse mentionnée sur un faux certificat, raconte la Ville. Ses parents, déportés, ne sont jamais revenus des camps nazis. »

La mairie, d’ajouter : « Pierre-Michel Kahn n’a eu de cesse de témoigner de cette sombre période de l’histoire et de combattre l’intolérance sous toutes ses formes. »

La mairie de Montbéliard a inauguré l'impasse Pierre-Michel Khan, en présence de l'intéressé. Un événement rare.

Nos derniers articles

,
Logo de Peugeot, lors de la présentation en septembre 2023, de la Peugeot e-3008. | ©Le Trois – Éva Chibane

« Dieselgate » : recours rejetés pour Peugeot et Citroën

La cour d'appel de Paris a rejeté un recours des constructeurs automobiles français Peugeot et Citroën, qui contestaient leur statut de mis examen dans le dossier du "Dieselgate" en France, a appris mercredi l'AFP de source judiciaire.
La distillerie artisanale est soumise à des règles et est contrôlée par les douanes.

Distillation artisanale : ce qu’il faut savoir en Franche-Comté

La campagne de distillation artisanale a débuté le 1er septembre 2025 et se poursuivra jusqu’au 31 août 2026. Voici les règles et ce qui change pour les particuliers dits bouilleurs de cru en Franche-Comté.
Ce 10 septembre 2025, blocage de l'intersection faubourg des Ancêtre et boulevard du Maréchal-Joffre, à Belfort, à 14h, par le mouvement "Bloquons tout".

Belfort : colère, doutes et premiers blocages pour relancer la mobilisation

Ils étaient quelques centaines à se rassembler ce mercredi 10 septembre place Corbis. Les manifestants de « Bloquons tout » ont tenté d’esquisser une nouvelle dynamique, entre assemblée improvisée, blocage du Leclerc et des axes routiers. Une journée dense, qui a dessiné les contours d’une mobilisation encore incertaine sur sa durée.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC