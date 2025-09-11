Montbéliard : une rue Pierre-Michel Khan, rescapé de la rafle du 24 février 1944

C’est une chose suffisamment rare pour être soulignée. La Ville de Montbéliard a baptisé la voie qui dessert le nouveau lotissement des Hauts du Près-la-Rose du nom de Pierre-Michel Khan, en présence de la personne.

C’est l’impasse Pierre-Michel Khan. C’est « le seul rescapé de la rafle du 24 février 1944 », rappelle la municipalité dans ses communications.