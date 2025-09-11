Montbéliard : une rue Pierre-Michel Khan, rescapé de la rafle du 24 février 1944

C’est une chose suffisamment rare pour être soulignée. La Ville de Montbéliard a baptisé la voie qui dessert le nouveau lotissement des Hauts du Près-la-Rose du nom de Pierre-Michel Khan, en présence de la personne.
C’est l’impasse Pierre-Michel Khan. C’est « le seul rescapé de la rafle du 24 février 1944 », rappelle la municipalité dans ses communications.
Pierre-Michel Kan n'a cessé de témoigner
« Le jeune Pierre-Michel Kahn doit son salut à la résistante montbéliardaise, Lou Blazer, qui a obtenu sa liberté au motif d’une maladie contagieuse mentionnée sur un faux certificat, raconte la Ville. Ses parents, déportés, ne sont jamais revenus des camps nazis. »
La mairie, d’ajouter : « Pierre-Michel Kahn n’a eu de cesse de témoigner de cette sombre période de l’histoire et de combattre l’intolérance sous toutes ses formes. »