Montbéliard : un homme mis en examen pour corruption de mineure à des fins sexuelles

Le suspect a été mis en examen pour « corruption de mineur de moins de 15 ans par communication en ligne en état de récidive » et « proposition sexuelle à un mineur par un moyen de communication en ligne, suivi de rencontre », a indiqué Paul-Edouard Lallois, procureur de la République de Montbéliard, lors d’une conférence de presse. L’homme, résidant à Belfort, a été interpellé lundi matin à Montbéliard alors qu’il allait à la rencontre de l’adolescente avec qui il croyait correspondre depuis le 3 août.

Derrière le profil de cette fille de 14 ans se cachait en réalité un enquêteur de la brigade de recherche de la gendarmerie de Montbéliard opérant sous pseudonyme. L’homme a avoué en garde à vue qu’il voulait « aller jusqu’au bout » s’il avait pu rencontrer cette adolescente.

« Sans faire aucune proposition, cet enquêteur a été abordé par cet homme », a indiqué le procureur, « très rapidement il (le suspect, NDLR) a posé des questions d’ordre sexuel puis a proposé une rencontre ».