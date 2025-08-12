Le Trois –

Décrypter le Nord Franche-Comté
Montbéliard : un homme mis en examen pour corruption de mineure à des fins sexuelles

L'enquête a été confiée à la brigade de recherche de gendarmerie de Saint-Claude. (Illustration - Le Trois)
Le suspect a été mis en examen pour "corruption de mineur de moins de 15 ans par communication en ligne en état de récidive". | ©Stellantis
Décryptage

Un homme de 55 ans a été placé mardi en détention provisoire pour avoir convenu d'un rendez-vous avec proposition sexuelle auprès d'une mineure de 14 ans après des échanges en ligne, a-t-on appris auprès du procureur de Montbéliard.

(AFP)

Le suspect a été mis en examen pour « corruption de mineur de moins de 15 ans par communication en ligne en état de récidive » et « proposition sexuelle à un mineur par un moyen de communication en ligne, suivi de rencontre », a indiqué Paul-Edouard Lallois, procureur de la République de Montbéliard, lors d’une conférence de presse. L’homme, résidant à Belfort, a été interpellé lundi matin à Montbéliard alors qu’il allait à la rencontre de l’adolescente avec qui il croyait correspondre depuis le 3 août.

Derrière le profil de cette fille de 14 ans se cachait en réalité un enquêteur de la brigade de recherche de la gendarmerie de Montbéliard opérant sous pseudonyme. L’homme a avoué en garde à vue qu’il voulait « aller jusqu’au bout » s’il avait pu rencontrer cette adolescente.

« Sans faire aucune proposition, cet enquêteur a été abordé par cet homme », a indiqué le procureur, « très rapidement il (le suspect, NDLR) a posé des questions d’ordre sexuel puis a proposé une rencontre ».

Pas de documents pédopornographiques

Ce mode d’opération, la gendarmerie de Montbéliard veut le développer et souhaite former plus de gendarmes à cette pratique. Ils sont pour le moment trois enquêteurs sous pseudonyme (ESP). Cette possibilité existe depuis 2007 et a été étendue par deux lois en 2019 et 2023.

Ce quinquagénaire avait déjà été condamné en 2022 à un an de prison pour corruption de mineurs de moins de 15 ans, pour avoir échangé des messages sexuels avec une mineure, bien réelle cette fois-ci. Il avait aussi été suivi pendant 18 mois pour une addiction à l’alcool et avait donné tous les signes pour la fin de la procédure.

Le procureur décrit l’homme comme étant quelqu’un de « lambda ». La perquisition à son domicile de Belfort n’a montré aucune possession de documents pédopornographiques.

Le suspect comparaitra le 7 octobre devant le tribunal correctionnel de Montbéliard, il risque jusqu’à sept ans de prison et une inscription au fichier des auteurs d’infractions sexuelles.

Chikungunya : un deuxième cas autochtone confirmé à Dijon

Chikungunya : un deuxième cas autochtone confirmé à Dijon

Quatre jours après la détection d’un premier cas local de chikungunya dans la capitale bourguignonne, les autorités sanitaires confirment une nouvelle contamination survenue sur place. Des opérations de démoustication et de dépistage sont en cours.
Jean Mougenot, créateur des cycles Parco, à Belfort. | ©Le Trois – Thibault Quartier

Parco élargit sa gamme pour toucher une nouvelle clientèle

La start-up belfortaine a dû réduire ses effectifs en 2024 et revoir sa stratégie pour 2025 et les années suivantes, en se concentrant sur l'industrialisation de la fabrication de son vélo à assistance électrique. Elle en profite pour lancer un modèle à cadre bas et proposer de nouveaux équipements.
Le Sdis 90 surveille le site de baignades tout l'été. | ©Le Trois - E.C.

En Bourgogne-Franche-Comté, des noyades en forte hausse depuis le début de l'été

Depuis le 1er juin, 18 noyades ont été recensées dans la région, contre 8 noyades sur toute l'année 2024. L'agence régionale de santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté appelle à la vigilance.

