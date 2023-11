Montbéliard : relaxe pour le militant mis en cause pour outrage à la députée RN

« Comment peut-on poursuivre mon client, alors que seule la députée affirme cette version. Et que la seule autre personne convoquée est son salarié, à qui elle verse un salaire, et qui lui-même ne dit pas clairement que le terme était visé. » Pour Arié Alimi, il n’y a pas de matière suffisante, alors qu’aucune autre personne interrogée sur place n’a confirmé cette version des faits. « Nous ne savons pas ce qui a exactement été prononcé. Il n’y a pas eu d’autres investigations. Malgré la fatigue, l’épuisement dans le monde judiciaire, on ne peut pas se contenter de ça. »

D’autres questions, plus pointues, se sont aussi ajoutées. Celle, intéressante, de la qualification d’ « outrage ». Les faits se sont-ils déroulés dans le cadre d’un débat public ? Si oui, la qualification d’outrage n’est plus évidente. Pour Me Dassa-Le Deist, ce n’est pas le cas. « À ce moment précis, il n’y avait ni campagne polémique, ni débat qui pouvait justifier ces mots. C’est bien le mandat qui était visé. » Or, les faits se sont déroulés lors d’un marché, public, où était présentes de « 30 à 50 personnes », défend Me Alimi. « Il faut aussi savoir qu’ils ont été opposants politiques aux dernières législatives, ils étaient dans ce débat d’homme à femme politique. Géraldine Grangier représentait à ce moment un parti politique et non une personne dans sa fonction de députée. Il n’y a rien qui affirme de dire que c’est sa fonction qui était visée. Cela reste dans les limites permises du débat. » Il a donc plaidé la relaxe.

Le procureur, Emmanuel Vion, aligné avec les propos de l’avocat de la partie civile, a demandé une amende de 800 € avec ou sans sursis. Pour lui, il y a outrage et cela ne fait pas de doute. « Depuis quelques années, peu importe le parti politique, les élus sont sujets à des atteintes. Ce comportement est inadmissible », a-t-il affirmé. « Il l’a traitée directement de “facho”, en face à face, ce n’est pas ainsi qu’on forme le débat. » Il rappelle par ce biais que la liberté d’expression peut avoir ses limites (article 10 de la Cour européenne des droits de l’homme).

Après une quinzaine de minutes de délibération et à l’issue de plus de deux heures d’audience, c’est la relaxe qui a été décidée « par jugement contradictoire ». Le tribunal correctionnel a estimé qu’il n’était pas possible de connaître avec exactitude les propos de ce jour-là. « Mme la députée a engagé elle-même le débat politique », a estimé la présidente d’audience, Nelly Dupret.