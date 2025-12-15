Montbéliard : Michael Sanchez quitte la prison par la grande porte

Sa méthode pour atteindre presque 100 % de taux de conformité aux normes ? Classer les priorités au regard de l’urgence ; déléguer et contrôler ; fixer des objectifs avec des échéances ; fournir des éléments de preuve de ce qui est réalisé (comptes-rendus, photos, etc.). La maison d’arrêt de Montbéliard est aussi en cours de labellisation « surveillant – acteur » : « Le surveillant n’est pas qu’on porte-clés, explique Michal Sanchez. Il doit savoir évaluer la dangerosité et la vulnérabilité des détenus ».

Parmi les événements marquants que cite Michael Sanchez durant son parcours à la maison d’arrêt de Montbéliard, arrive en premier le suicide d’un détenu en 2023, le précédant remontant à six ans. Viennent ensuite les opérations de fouille multiples, qui ont permis de saisir 750 téléphones portables en quatre ans (et certains remis à des associations d’insertion pour être remis en état et revendus) et 15 kg de résine de cannabis, détruits. Certaines de ces opérations de saisie ont été menées à l’extérieur de la prison, dans sa proximité immédiate, avec le concours de la police.

La thèse de doctorat de Michael Sanchez s’intitulait : « La policiarisation de l’administration pénitentiaire et le bon ordre en détention ». Une des idées qu’il y défend est l’introduction de la fonction de police judiciaire dans le statut de la pénitentiaire, afin de répondre plus rapidement et efficacement à certaines circonstances. Pour autant, Michael Sanchez n’est pas un adepte du tout répressif et ne s’inscrit pas dans ce qu’il appelle le « populisme pénal », qui consiste à « incarcérer sans avoir conscience que le détenu va ressortir » à l’issue de sa peine. L’emprisonnement, la privation de liberté, est la suppression de la liberté d’aller et de venir, mais pas celle de travailler, de se former, d’avoir des liens familiaux, qui restent des droits. Une peine doit être « utile », explique-t-il, autrement dit, elle doit permettre d’éviter la récidive. Et pour cela, il faut essayer de rechercher pour le détenu des « éléments de désistance », qui peuvent donc être le travail, la formation, une une rencontre, l’arrivée d’un enfant. Bref, quelque chose qui pourra déclencher un déclic psychologique.