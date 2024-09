Montbéliard : le Cnam ouvre une licence pro autour des mobilités électriques

En 2024, le parc roulant de véhicules électriques et hybride rechargeable comptait 1,6 million d’unités. Elles étaient 102, en 2010, selon Avere, association française pour le développement de la mobilité électrique. « Le passage massif à une mobilité individuelle moins carbonée, à motorisation hybride ou complètement électrifiée est jugé indispensable dans l’attente des objectifs climatiques », relève le centre national des arts et métiers (Cnam). Déjà, un marché de l’occasion commence à naître. Cela « confronte » le secteur automobile à la question de l’entretien, de la maintenance et de la réparation. Cela appelle de nouvelles compétences.

« L’électro-mobilité sera au cœur du quotidien », convient Delphine Grandjean, directrice opérationnelle du Greta Haute-Saône Nord Franche-Comté. « Nous sommes à l’écoute des territoires, des besoins des entreprises », insiste Christophe Decreuse, directeur du Cnam Bourgogne-Franche-Comté. Et comme le rappelle le directeur, il n’y a rien de pertinent, pour un concessionnaire, de démonter la batterie d’un véhicule électrique, de l’envoyer en Pologne pour la réparer et de la faire revenir. Réindustrialiser le pays passe aussi par développer ces compétences d’entretien, tout comme maintenir les formations et les compétences des enseignants à former à ces besoins.