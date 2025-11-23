Les Conseils de juridiction ont été institués par une loi du 20 novembre 2023. Elle indique que « le conseil de juridiction placé auprès du tribunal judiciaire est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Les députés et les sénateurs élus dans une circonscription située dans le ressort du tribunal judiciaire sont invités à participer au conseil de juridiction.

Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité juridictionnelle ou sur l’organisation du tribunal judiciaire. Il n’évoque pas les affaires individuelles dont le tribunal judiciaire est saisi. »

Un décret de juin 2024 en précise la composition : « Le conseil de juridiction (…) est coprésidé par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République. Il se réunit au moins une fois par an. L’ordre du jour est arrêté par les chefs de juridiction après avis du directeur de greffe en comité de gestion et de l’assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires, qui peuvent également faire des propositions d’ordre du jour. Sans préjudice de la participation des parlementaires prévue à l’article L. 212-9, le conseil de juridiction se compose de magistrats et fonctionnaires de la juridiction désignés par la commission restreinte ou l’assemblée plénière en fonction de la taille de la juridiction et, en fonction de son ordre du jour, notamment :

De représentants de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ;

De représentants locaux de l’Etat ;

De représentants des collectivités territoriales ;

De personnes exerçant une mission de service public auprès des juridictions ;

Du bâtonnier de l’ordre des avocats du ressort et de représentants des autres professions du droit ;

De représentants d’associations ;

De représentants des conciliateurs de justice désignés par le magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice pour le ressort de la juridiction.

Lorsque sa consultation est requise par des dispositions législatives ou réglementaires, le conseil de juridiction, coprésidé par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal, est composé, sans préjudice de la participation des parlementaires prévue à l’article L. 212-9 :