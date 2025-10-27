Montbéliard : la Ville améliore le tri des déchets dans les cimetières

La Ville de Montbéliard déploie un nouveau système de tri des déchets dans les trois entrées de cimetière : Nord, Bas et Haut. Ce dispositif, indique la Ville de Montbéliard dans un communiqué, s’inscrit dans la continuité des démarches engagées à l’échelle de la commune. Il a pour objectif de maintenir la propreté de ces lieux de recueillement, tout en favorisant le recyclage des déchets et en facilitant le travail des agents des cimetières. Ce projet, pensé pour répondre aux besoins spécifiques des usagers, comprend l’installation de bennes et poubelles adaptées au type de déchets produits sur place.

Six bennes de 3,20 m x 2 m sont désormais à disposition pour le tri des déchets verts et plastiques non recyclables. Deux bennes, positionnées à l’entrée de chaque cimetière, permettent un tri plus précis : l’une est dédiée aux végétaux (plantes et fleurs naturelles, branches, terreau, feuilles mortes) ; l’autre recueille les déchets non recyclables ( les fleurs artificielles, jardinières, pots de fleurs en plastique).

En complément, dix points de tri répartis sur le site permettent aux usagers de se débarrasser de leurs déchets recyclables et ménagers : la poubelle jaune est destinée aux bouteilles plastiques, cartons, emballages ; la poubelle grise est consacrée au dépôt de lingettes, mouchoirs, gants, restes de nourriture, d’éponges.

Pour les matières inertes, un emplacement est prévu à cet effet à proximité du bâtiment administratif situé au cimetière Nord. Sont concernés : la terre, les cailloux, graviers, briques, dalles cassées, plaques funéraires, pots en terre cuite.

Afin de faciliter le transport des encombrants, des chariots sont disponibles à chaque entrée des cimetières.

Ce dispositif représente un budget d’environ 45 000 €.