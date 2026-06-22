Montbéliard invite les écoliers à rester chez eux

Les associations d'aides aux enfants de quartiers prioritaires ont besoin de moyen pour de nouveaux projets. | ©Lourdes ÑiqueGrentz de Pixabay
EN raison de la canicule, les enfants de Montbéliard pourront rester chez eux l'après-midi, cette semaine du 22 au 26 juin. | illustration  ©Lourdes ÑiqueGrentz de Pixabay

La Ville de Montbéliard propose aux parents de garder les enfants à la maison durant les après-midis de cette semaine du 22 au 26 juin, en raison de la canicule. L’accueil sera cependant assuré.

Ne pas venir à l’école l’après-midi : c’est ce que propose la Ville de Montbéliard pour les écoliers durant toute la semaine du 22 au 26 juin, en raison de la canicule.

« Face à l’intensification des fortes chaleurs annoncée cette semaine et à la hausse attendue des températures, la Ville de Montbéliard met en place des mesures de précaution afin de préserver la santé et le bien-être des élèves ainsi que des personnels », indique un communiqué de presse diffusé ce lundi après-midi, 22 juin 2026.

Les écoles restent ouvertes

« A ce titre, elle invite les familles, qui en ont la possibilité et qui le souhaitent, à garder leurs enfants à domicile les après-midis du lundi 22 au vendredi 26 juin inclus, afin de limiter leur exposition aux épisodes de chaleur, poursuit le communiqué. La Ville précise toutefois que les écoles resteront ouvertes et continueront d’accueillir les élèves, dont les familles ne pourront ou ne souhaiteront pas assurer la prise en charge durant ces créneaux. Les services périscolaires municipaux – accueil du matin, restauration scolaire et accueil après la classe –seront maintenus et fonctionneront normalement. Les familles, ayant inscrit leurs enfants aux services de restauration scolaire ou d’un accueil périscolaire et choisissant exceptionnellement de les garder à domicile, devront procéder à l’annulation des prestations dont elles n’auront plus l’usage dans le respect des modalités et délais habituels. A défaut, les services réservés seront facturés. »

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