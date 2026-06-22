Montbéliard invite les écoliers à rester chez eux

Ne pas venir à l’école l’après-midi : c’est ce que propose la Ville de Montbéliard pour les écoliers durant toute la semaine du 22 au 26 juin, en raison de la canicule.

« Face à l’intensification des fortes chaleurs annoncée cette semaine et à la hausse attendue des températures, la Ville de Montbéliard met en place des mesures de précaution afin de préserver la santé et le bien-être des élèves ainsi que des personnels », indique un communiqué de presse diffusé ce lundi après-midi, 22 juin 2026.