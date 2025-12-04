Montbéliard : cinq mises en examen après la fusillade de la nuit de dimanche à lundi

Un homme de 24 ans a été victime d’au moins deux coups de feu, selon les premiers éléments de l’enquête, ce dimanche 1er décembre vers 23 h 30, sur le parking de l’immeuble où il réside, à la Petite-Hollande à Montbéliard. Cinq suspects ont été placés en garde à vue dès lundi, grâce à une étroite collaboration entre la police de Montbéliard et de Belfort (lire notre article ici). Après l’audition de la victime et l’interrogatoire des cinq suspects gardés à vue, trois jeunes adultes et un mineur de 14 ans ont été mis en examen pour tentative de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs. Un second mineur a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour les mêmes motifs ; le procureur de Montbéliard, Paul-Edouard Lallois envisage cependant de faire appel en vue d’une mise en examen, « en raison de la gravité des faits, du risque de réitération et pour la protection de l’individu ».

La victime a été gravement blessée, notamment à l’épaule, mais ses jours n’ont jamais été en danger. Elle a pu être entendue dès lundi après-midi par les enquêteurs. Elle a indiqué ne pas connaître le nom de ses agresseurs, ni leur nombre ou leur mobile. Elle a en revanche indiqué que ses agresseurs circulaient dans une Peugeot de couleur grise. Sur les lieux de l’agression, les enquêteurs ont notamment retrouvé un étui d’une arme de catégorie C (fusil de chasse Winchester) et une empreinte de semelle.

Au domicile de l’une des personnes interpellées à Danjoutin, près de Belfort, les policiers ont retrouvé, dans un blouson, une balle du même calibre que l’arme correspondant à l’étui retrouvé, ainsi que la clé d’une Peugeot grise stationnée sur le parking de son immeuble. Un chien éduqué pour la détection d’armes a marqué plusieurs arrêts dans le coffre de cette voiture, volée dans le Rhône début septembre. A ce stade de l’enquête, l’arme n’a pas été retrouvée.