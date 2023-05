Montbéliard : 4 mois de travaux pour réaménager le carrefour Wilson

1 400 élèves, professeurs et personnel vont se rendre dans les locaux du nouveau conservatoire du pays de Montbéliard, avenue Wilson, dès la rentrée 2023. Le déménagement approche, fin mai. Il se situe surtout à proximité d’une artère routière très fréquentée. La mairie de Montbéliard cherche donc « à sécuriser la traversée de l’avenue, au niveau des Blancheries eu du bâtiment du nouveau conservatoire ».

Le carrefour, constitué de l’intersection entre l’avenue Wilson et les rues de Belfort et Henri–Mouhot, va être doté « d’un plateau surélevé destiné à ralentir la vitesse des automobilistes, qui sera dès lors limitée à 30 km/h ». La chaussée sera également rétrécie, passant de 8 à 7 mètres à cet endroit. Elle passera de 8m à 7 m. « Ce rétrécissement contribuera également à ralentir les véhicules et permettra d’aménager les abords du nouveau Conservatoire et de créer des îlots de verdure », détaille la municipalité, qui veut donner plus de place au végétal et « désimperméabiliser » des espaces. Deux arbres, quinze arbustes et quelque 720 plants de graminées et vivaces seront plantés.