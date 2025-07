Montbéliard : 13 condamnations pour trafic de stupéfiants et proxénétisme

Les peines prononcées par le tribunal correctionnel de Montbéliard vont de 12 mois d’emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d’amende « à 5 ans et 7 ans d’emprisonnement ferme pour les deux individus reconnus coupables des faits les plus graves », a indiqué dans un communiqué le procureur de la République, Paul-Édouard Lallois.

« Au total, 26 ans et 7 mois d’emprisonnement ferme ont été prononcés, ainsi qu’un cumul de 143.000 euros d’amendes », a détaillé le procureur, précisant que le total des peines « atteint un niveau inédit sur le ressort de Montbéliard ». Les 13 prévenus sont tous membres d’un clan, essentiellement composé de membres d’une même famille, qui opérait dans le quartier prioritaire de la Petite-Hollande et se faisait appeler le « clan Pigalle », clin d’oeil explicite à ses activités.

Au moins trois jeunes filles mineures, âgées de 15 à 18 ans, ont été formellement identifiées. Les jeunes filles étaient prostituées sur Snapchat ou sur la plateforme désormais fermée Coco. Elles se déclaraient comme indépendantes et majeures. Les clients prenaient rendez-vous dans des voitures, des appartements ou des meublés touristiques. Les filles partageaient les revenus avec leurs proxénètes.